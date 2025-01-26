محافظ سوهاج يشهد الحفل السنوي الأول لمديرية الطب البيطري

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل السنوي الأول لعرض إنجازات وجهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، والدكتور خالد عبد اللطيف نقيب الأطباء البيطريين بسوهاج.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي تناول إنجازات مديرية الطب البيطري خلال عام 2024 المنقضي، وألقى مدير عام المديرية كلمة ترحيب توجه خلالها بالشكر للسيد المحافظ لدعمه المستمر لجهود المديرية في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

كما قدمت المديرية عرضًا تقديميًا حول أبرز إنجازات الإدارات المختلفة لعام 2024، والتي شملت حملات تحصين الماشية، ومبادرات التوعية الصحية، وتطوير خدمات البحث العلمي بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود مديرية الطب البيطري، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه الجهود في إطار تحقيق التنمية الشاملة بسوهاج.