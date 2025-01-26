وفد جامعة "فيرجينيا تك" الأمريكية يزور مراكز التميز بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية

محافظات
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 رافق الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور "سيريل كلارك"، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمى لجامعة "فيرجينيا تك" الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته لمراكز التميز بكلية الهندسة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم عميد الكلية، وكلاء الكلية، ط مديرو مراكز التميز، وتفقد الوفد خلال الزيارة مركز التميز للمياه والذى يعد أحد مخرجات مشروع مركز التميز للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية وجامعات مصرية وأمريكية ويعمل كنقطة الالتقاء بين الباحثين ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد الحلول العملية للتحديات فيما يتعلق بمصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي والرى، وتصميم دورات وتقديم منح دراسية للمصريين ممن يسعون للدراسة في المجالات المتعلقة بقضايا المياه.

وشاهد الوفد الأجهزة المعملية وتعرف على دور المركز فى تقديم الدراسات البحثية والتطبيقية فى مجال المياه، وناقش الجانبان إمكانية التعاون فى مجال دراسات وأبحاث الأغشية للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.

 وتفقد الوفد معامل مبنى "فيرجينيا" بكلية الهندسة وناقش الجانبان سبل التعاون الأكاديمي البحثى في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسب بصفة خاصة، وكذلك التعاون فى المشروعات المتعلقة بالإستدامة والإقتصاد الأخضر، وإمكانية التعاون في ربط التكنولوجيات والتقنيات المبنية على المعرفة بين المجتمع الاكاديمى والصناعة.

  وتفقد الوفد مركز التميز البحثي "Smart CI" وبه معمل إنترنت الأشياء ومعمل "النانوتكنولوجى" ومعامل حاسبات فائقة السرعة للتعرف على أنشطة هذه المعامل والإمكانيات البحثية والفنية لها.

IMG-20250126-WA0125
IMG-20250126-WA0125
IMG-20250126-WA0128
IMG-20250126-WA0128
IMG-20250126-WA0125
IMG-20250126-WA0125
IMG-20250126-WA0128
IMG-20250126-WA0128
Smart الاهتمام المشترك الامريكية للتنمية الباحث الأمريكية التعاون المشترك الأمريكي الجامعة الأمريكية الباحثين الدكتور عبد العزيز قنصوة الري الدكتور عبد العزيز الدراسات البحثية الصرف الصرف الصحي القطاع الخاص المجالات العلمية المجتمع المجالات الوفد المرافق الوكالة الامريكية الوكالة الأمريكية للتنمية بكلية الهندسة بحث سبل التعاون جامعة الاسكندري جامعة الاسكندرية جامعات مصرية جامعات مصر رئيس جامعة الإسكندرية سبل التعاون المشترك صرف الصحي عبد العزيز قنصوة في مواجهة التحديات لوكالة الأمريكية للتنمية مصادر المياه مؤسسات القطاع الخاص والوفد المرافق له

مواد متعلقة

بمشاركة رئيس الوزراء في التقييم.. "طلاب الإسكندرية يحصدون 2.2 مليون جنيه في مسابقة GEN Z 2024"

افتتاح سينما ليلى بافلام مسابقة سينما الطفل بمهرجان الإسكندرية

جولة تفقدية..محافظ الإسكندرية بسوق اليوم الواحد بمنطقة أبو يوسف بحي العجمي

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية.. يؤكد على رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية

خلال ندوة بالإسكندرية الإعلامية اسما إبراهيم: لا يمكن استبدال المذيع البشري بالذكاء الاصطناعي فهو بلا روح

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب المصري وعيد الشرطة المصرية ال73 والـ 25 يناير

مدحت العدل: عمرو دياب أثر بحياتي وكان سببا بإنطلاقتي لفيلم "آيس كريم في جليم"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة النصر والفتح بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 الفتح | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × الفتح Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

في دقيقتين.. الأهلي يُعدل النتيجة بثنائية ربيعة وجراديسار أمام بيراميدز

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري