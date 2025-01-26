وفد جامعة "فيرجينيا تك" الأمريكية يزور مراكز التميز بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية

رافق الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور "سيريل كلارك"، النائب التنفيذي للرئيس والمدير الأكاديمى لجامعة "فيرجينيا تك" الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته لمراكز التميز بكلية الهندسة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم عميد الكلية، وكلاء الكلية، ط مديرو مراكز التميز، وتفقد الوفد خلال الزيارة مركز التميز للمياه والذى يعد أحد مخرجات مشروع مركز التميز للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية وجامعات مصرية وأمريكية ويعمل كنقطة الالتقاء بين الباحثين ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد الحلول العملية للتحديات فيما يتعلق بمصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي والرى، وتصميم دورات وتقديم منح دراسية للمصريين ممن يسعون للدراسة في المجالات المتعلقة بقضايا المياه.

وشاهد الوفد الأجهزة المعملية وتعرف على دور المركز فى تقديم الدراسات البحثية والتطبيقية فى مجال المياه، وناقش الجانبان إمكانية التعاون فى مجال دراسات وأبحاث الأغشية للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.

وتفقد الوفد معامل مبنى "فيرجينيا" بكلية الهندسة وناقش الجانبان سبل التعاون الأكاديمي البحثى في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسب بصفة خاصة، وكذلك التعاون فى المشروعات المتعلقة بالإستدامة والإقتصاد الأخضر، وإمكانية التعاون في ربط التكنولوجيات والتقنيات المبنية على المعرفة بين المجتمع الاكاديمى والصناعة.

وتفقد الوفد مركز التميز البحثي "Smart CI" وبه معمل إنترنت الأشياء ومعمل "النانوتكنولوجى" ومعامل حاسبات فائقة السرعة للتعرف على أنشطة هذه المعامل والإمكانيات البحثية والفنية لها.

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