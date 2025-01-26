بعثة الزمالك لكرة الطائرة تصل القاهرة بعد التتويج بالبطولة العربية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، قادمة من قطر، بعد التتويج بلقب البطولة العربية.

بعثة الزمالك لكرة الطائرة تصل القاهرة بعد التتويج بالبطولة العربية

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، بلقب البطولة العربية، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة قطر القطري، في الدور النهائي للبطولة.

وتولى رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الأبيض في قطر.

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اللقاني: الزمالك استحق التتويج بلقب البطولة العربية للطائرة

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شبانة: الزمالك بحاجة لصفقات تحمل جينات النادي

وخاض الزمالك البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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