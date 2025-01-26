عاجل.. تشكيل بيراميدز أمام الأهلي في قمة الدوري المصري | مفاجآت بالجملة

الفجر الرياضي
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي في قمة الدوري المصري

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق

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قائمة بيراميدز لمواجهة زد في الدوري المصري

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء -  محمد الشيبي

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