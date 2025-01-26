محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه الصرف بقرية ميانة بإهناسيا

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محافظ بني سويف يوجه
محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه الصرف بقرية ميانة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظة بني سويف، الأجهزة والقطاعات المعنية بالتعامل الفوري مع شكوى أهالي قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا، بشأن تسريب مياه صرف بالقرية.

 

حيث وجه رئيس مركز ومدينة إهناسيا، بالتعامل مع المشكلة، وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لقرية براوة، لكسح المياه المتسربة كحل عاجل لتخفيف معاناة الأهالي، مع متابعة الموقف بشكل دوري لحين الانتهاء من المشروع القومي للصرف الصحي الجاري تنفيذه بالقرية.

 

ومن جانبها أوضحت أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن المشكلة ترجع إلى مشروع الصرف القديم "غير التقليدي" الذي تم تصميمه في الأساس لخدمة 500 منزل، لكنه أصبح يخدم الآن نحو 2500 منزل بالمخالفة، مما زاد العبء على الشبكة وأدى إلى هذه المشكلة.

 

وأضافت الشركة، أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي من المتوقع أن يحل المشكلة بشكل جذري بعد اكتماله، حيث تم الانتهاء من محطة الرفع وخط الطرد، فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف لتنفيذ الوصلات المنزلية بعد الانتهاء من الشبكات الرئيسية.

 

محافظ بني سويف يوجه بحل مشكلة تسريب مياه الصرف بقرية ميانة بإهناسيا

 

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