طلائع الجيش يسقط أمام فاركو ويتعادل سلبيًا في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين فريقي طلائع الجيش ونظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

أقيمت المباراة على ستاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة


بدأت المباراة قوية من جانب فريق فاركو محاولات هجومية على المرمي من أجل إحراز هدف التقدم


سدد طلائع الجيش خطيرة كادت أن تكون هدف مرت بجوار القائم

 

شهد الشوط الثاني فرص متكافئة بين الفريقين ومحاولات هجوميه


احتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بالتعادل السلبي

التعادل يضيف نقطة واحده لكل فريق ويرتفع رصيد طلائع الجيش إلي النقطة 12في المركز الثاني عشر بينما فاركو أيضًا إلي النقطة 12 في المركز الحادي عشر
 

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