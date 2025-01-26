عاجل - آخر تطورات سعر الدولار اليوم في مصر (تحديث جديد مباشــر الآن)

تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 26 يناير 2025، وذلك وفقًا لما أعلنته البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث حافظ الدولار على مستويات مرتفعة أمام الجنيه وسط استمرار ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.

استقرار سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأظهر البنك المركزي المصري تحديثًا جديدًا لأسعار الدولار، حيث بلغ سعر الشراء نحو 50.20 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 50.30 جنيه. هذا الاستقرار يعكس حالة التوازن بين الطلب على الدولار في السوق المحلية والتدفقات النقدية الأجنبية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية.. الأهلي المصري وبنك مصر

البنك الأهلي المصري: وصل سعر الدولار إلى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل الدولار نفس مستويات البنك الأهلي عند 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

يعد استقرار الأسعار في البنوك الحكومية مؤشرًا على تدخل هذه المؤسسات لدعم استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات.

تحركات سعر الدولار في البنوك الخاصة

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدولار 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: سجل الدولار مستوى أعلى قليلًا عند 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

تعكس هذه الفروقات الطفيفة بين البنوك الخاصة ديناميكية السوق المصرفية، حيث تستجيب كل مؤسسة مصرفية للعرض والطلب وفقًا لتدفق السيولة لديها.

العوامل المؤثرة على أسعار الدولار اليوم

السيولة النقدية المحلية: يعتمد استقرار أسعار الدولار على توفر السيولة بالجنيه المصري، حيث تؤدي الضغوط التضخمية إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية.

تدفقات الاستثمار الأجنبي: شهدت السوق المصرية مؤخرًا تباطؤًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، مما يزيد من الضغط على الجنيه.

السياسات النقدية للبنك المركزي: يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا في إدارة سعر الصرف من خلال ضخ الدولار أو سحب الجنيه من السوق.

الأوضاع العالمية: يتأثر سعر الدولار في السوق المصرية بالعوامل العالمية، مثل تحركات الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة الدولية.

توقعات أسعار الدولار في الفترة المقبلة

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى احتمال استمرار استقرار أسعار الدولار عند المستويات الحالية على المدى القصير، مع احتمال حدوث تقلبات في حال تغيرت الأوضاع الاقتصادية العالمية أو حدثت تطورات محلية، مثل تحسين أو تدهور احتياطي النقد الأجنبي.

كيف يتأثر المواطن المصري بتغير سعر الدولار؟