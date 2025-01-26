في ذكرى المحرقة النازية.. البابا فرنسيس يؤكد عدم نسيان أو إنكار إبادة الملايين

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البابا فرانسيس -
البابا فرانسيس - أرشيفية

أعلن البابا فرنسيس عشية الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز في بولندا (المحتلة وقتها) أن أهوال الهولوكوست لا ينبغي أن تنسى أبدا.

وذكر البابا فرنسيس أمام المجتمعين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "لا يمكن نسيان أو إنكار رعب إبادة ملايين اليهود وأتباع الديانات الأخرى في تلك السنوات". وفي 27 يناير 1945 حرر الجنود السوفييت معسكر الاعتقال والإبادة الألماني في بولندا المحتلة من جانب النازيين.

 وتصادف الذكرى الثمانون لهذا التاريخ يوم غد الاثنين ومن المتوقع أن تحضر وفود من أكثر من 40 دولة الحفل الرئيسي في النصب التذكاري في موقع المعسكر السابق.

 وكان النازيون قد قاموا بترحيل نحو 1.3 مليون شخص إلى المعسكر. وقد تم قتل ما يقارب 1.1 مليون شخص بمن فيهم نحو مليون يهودي أوروبي.

البابا فرنسيس الهولوكوست ساحة القديس بطرس نصب التذكارى محرقة النازية

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