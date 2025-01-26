عضو مجلس إدارة الزمالك: التتويج بالبطولة العربية للكرة الطائرة جاء عن جدارة

الفجر الرياضي
الزمالك كرة طائرة
الزمالك كرة طائرة

أكد رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق كرة الطائرة بقطر، أن الأبيض استحق التتويج بلقب البطولة العربية.

التتويج بالبطولة العربية للكرة الطائرة جاء عن جدارة

وقال رامي نصوحي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الزمالك تواجد في مجموعة قوية، ونجح في اعتلاء الصدارة، في الأدوار الإقصائية قدم اللاعبون أفضل مستوياتهم على الرغم من قوة الفرق المنافسة".

وأضاف: "معسكر الفريق في قطر، اتسم بالتركيز والروح العالية والحماس بين اللاعبين، والجميع كان هدفه العودة للقاهرة بكأس البطولة لإسعاد الجماهير".

وواصل: "نشكر جماهير الزمالك في قطر التي ساندت ودعمت الفريق من أول وصول البعثة حتى آخر يوم في البطولة".

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بعثة الزمالك لكرة الطائرة تصل القاهرة بعد التتويج بالبطولة العربية

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اللقاني: الزمالك استحق التتويج بلقب البطولة العربية للطائرة

وأكمل: "مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب، يسعى دائمًا إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة لفرق النادي،  من أجل التتويج بالألقاب والبطولات محليًا وقاريًا".

واختتم: "مجلس الإدارة يثق تمامًا في قدرات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي في حصد مزيد من البطولات خلال الفترة القادمة".

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، بلقب البطولة العربية، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة قطر القطري، في الدور النهائي للبطولة.

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