السيطرة على حريق في منزل بالفيوم دون إصابات

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بوابة الفجر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق نشب في أحد المنازل بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، حيث هرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث. وبفضل التحرك السريع، نجحت الفرق المختصة في إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

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وأكدت السلطات أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة لإثبات التفاصيل، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار جهودها في التعامل مع مثل هذه الحوادث للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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