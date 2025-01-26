نائب وزير الإسكان يبحث أوجه التعاون مع مسئولي قطاع المياه بدولة قبرص

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي سفارة دولة قبرص في مصر ومسئولى قطاع المياه بقبرص، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث أوجه التعاون المستقبلي.



واستهل نائب الوزير اللقاء بالترحيب بمسئولى السفارة القبرصية في مصر ومسئولي قطاع المياه بدولة قبرص، وتأكيد اهتمام وزارة الإسكان بتبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة بين الدولتين، ومنها مشروعات تحلية المياه.



وأشار نائب وزير الإسكان، إلى قنوات الاتصال العديدة المفتوحة لوزارة الإسكان مع القطاع الخاص من خلال التأهيل المسبق للشركات لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما استهداف الدولة المصرية إنتاج 9 ملايين م3/يوم حتى عام 2050 في الخطة الاستراتيجية للتحلية، ونحو 2.7 مليون م3/يوم حتى عام 2030. ‏



واستعرض نائب وزير الإسكان، محطات تحلية مياه البحر القائمة التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 وحتى تاريخه حيث وصل عدد محطات التحلية القائمة إلى 125 محطة ‏بطاقة إجمالية 1.31 مليون م3/يوم، بجانب محطات التحلية الجاري تنفيذها.



‏كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، استعداد الوزارة لمشاركة الخبرات في تنظيم وإدارة مياه الشرب وملف تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى الاستثمارات العديدة التي تمت مع شركاء التنمية وغيرهم من المستثمرين.



‏واختتم نائب وزير الإسكان، حديثة بتأكيد الحرص على تقوية سبل التعاون بين الجانب المصري والجانب القبرصي في مجالات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر في المستقبل.



‏من جانبهم أبدى مسئولو قطاع المياه بدولة قبرص سعادتهم بوصول الدولة المصرية لهذه الإنجازات بمجال تحلية مياه البحر، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع الجانب المصري من خلال تبادل الخبرات بمشروعات تحلية مياه البحر.