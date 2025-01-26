رئيس جامعة أسيوط يفتتح معسكر إعداد القادة بالجامعة غدا

يفتتح الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط غدًا الإثنين فعاليات معسكر إعداد القادة تحت شعار قادة، وقيادة؛ من أجل مصر تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، والذي يقام بالتعاون بين أسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب الجامعة، وإدارة إعداد القادة ورعاية المتميزين، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري، والذي يستمر خلال الفترة من 26 يناير القادم حتي 30 من يناير 2025

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أن المعسكر يستهدف تنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات التي تمس حياتهم الجامعية، والمجتمعية، من خلال عدد من المحاضرات لنخبة من أعضاء هيئة التدريس، والمختصين؛ لمناقشة موضوعات مهمة، منها: تمكين المرأة، والحقوق والواجبات القانونية للطالب الجامعي، وطرق المذاكرة، ومهارات العرض التقديمي، ودور الأنشطة الطلابية في المكون الوجداني، والتواصل الأسري والتنشئة الأسرية وأثرهما على الطالب، والتسامح وقبول الآخر في الفكر الإسلامي، ومخاطر الدارك ويب، ومراهنات الإنترنت، وغيرها من الموضوعات المتنوعة، إلى جانب برامج ترويحية، وثقافية، واجتماعية، ورياضية.

ويأتي المعسكر؛ بتنظيم الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد سيد علي مدير المعسكر، وداليا شوبك مسئول تنفيذ برنامج المعسكر، ومحمد سيد محمد منسق المعسكر، ومسئول الاتصال بأسرة طلاب من أجل مصر، والطالب مارتن ناصر رئيس اتحاد الطلاب، ومقرر الأسرة، والطالب صلاح النديم نائب رئيس اتحاد الطلاب.