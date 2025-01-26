مفاجأة.. صديقة أنتونيلا تكشف موعد عودة ميسي إلى برشلونة

كشفت يانينا لاتوري، صديقة أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موقف لاعب إنتر ميامي الأميركي، من العودة إلى ناديه الأسبق برشلونة، عقب نهاية عقده مع فريقه.

ورحل ميسي عن برشلونة صيف 2021 وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينضم إلى النادي الأميركي، قائلًا إن هناك أناسًا في إدارة النادي الإسباني لا يرغبون بعودته، وهم نفسهم الذين دفعوه للخروج قبل عامين في مشهد سبب له وعائلته "جرحًا" لم يلتئم حتى الآن.

وقالت لاتوري لصحيفة "لا ناسيون": أخبرني ميسي أنه عندما ينتهي عقده هنا في ميامي، حيث يشعر بالسعادة، سيعود إلى برشلونة.

وسُئلت لاتوري أيضًا عما إذا كان ميسي قد أشار إلى أنه لا يزال بإمكانه تمديد إقامته في ميامي، والتي زعمت أنه أجاب قائلًا: لا، مكاني هناك.

وفي حديثه في نهاية عام 2024، قال خورخي ماس، المالك الشريك لنادي إنتر ميامي، عن وضع النجم الأرجنتيني: سأجلس أنا وليو لمناقشة المستقبل. أتوقع تمامًا أنه في افتتاح ملعبنا الجديد في عام 2026 وافتتاح موسم الدوري 2026 بعد موسم 2025 المليء بالألقاب، سيكون ليو ميسي هو اللاعب رقم 10 لدينا.

وكان ميسي صرح سابقًا: نشعر وكأننا من برشلونة، نفكر دائمًا في اليوم الذي سنتمكن فيه من العيش هناك مرة أخرى.