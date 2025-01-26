بطولة محمد هنيدي.. بوستر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه في رمضان

الفجر الفني
محمد هنيدي
محمد هنيدي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك. 

ابطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي. 

"شهادة معاملة أطفال" من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

شخصية هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" 

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال العمل دور محامي شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

احدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، انتهى هنيدي مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي"، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول جواهرجي يواجه الكثير من المشاكل بسبب زوجته، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم أحمد صلاح السعدني، لبلبة، باسم سمرة، وتارا عماد وغيرهم.

آخر أعمال محمد هنيدي

وكان آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية كان فيلم "مرعي البريمو"، وشاركه البطولة غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

يلعب هنيدي في الفيلم دور تاجر بطيخ متزوج من غادة عادل، التي تعمل معه في التجارة، ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

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