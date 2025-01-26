الفيوم.. انقطاع المياه عن قرى مركز إطسا لمدة 14 ساعة غدًا بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى مركز إطسا غدًا الاثنين، لمدة 14 ساعة، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

يأتي ذلك نتيجة حدوث كسر في خط مياه قطره 600 مليمتر، بالإضافة إلى أعمال تغيير عداية صلب بنفس القطر بطريق قلهانة-دفنو.

القرى المتأثرة بانقطاع المياه

تشمل القرى التي ستتأثر بانقطاع المياه: مطول، وأبوجندير، والمختلطة، والونايسة، وجزء من جردو، ودفنو وتوابعهم، وأهريت، والعتامنة.

كما سيمتد تأثير الانقطاع إلى بعض قرى مركز يوسف الصديق، مثل قري النزلة، والحامولي، والمقراني وتوابعها.

إجراءات لتخفيف التأثير على المواطنين

دعت شركة مياه الفيوم المواطنين، وخاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والعيادات، إلى تخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات محملة بمياه شرب نقية للقرى المتضررة، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن رقم 01275358538 في حالات الطوارئ.

العودة التدريجية للخدمة

وأوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح سيتم إنجازها في أسرع وقت، وأن ضخ المياه سيعود إلى الشبكات الناقلة تدريجيًا، ليصل الضغط إلى مستوياته الطبيعية خلال ساعتين من انتهاء الأعمال.

تؤكد شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي حرصها على تقليل الأثر الناتج عن أعمال الصيانة وضمان استمرار الخدمة بأفضل جودة للمواطنين.