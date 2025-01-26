بهدف عكسي.. رامي ربيعة يهدي التقدم لبيراميدز أمام الأهلي

الفجر الرياضي
رامي ربيعة
رامي ربيعة

تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

رامي ربيعة يهدي التقدم لبيراميدز 

وأحرز رامي ربيعة هدف عكسي في الدقيقة ١٨ ليهدي التقدم لنادي بيراميدز في الشوط الأول.
ويبحث الفريقين حصد نقاط المباراة من أجل التأكيد على الصداراة

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واختار مارسيل كولر تشكيل فريقه للمواجهة والذي جاء كالتي:-

‎في حراسة المرمى: محمد الشناوي
‎في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش
‎في خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم وليد
‎في خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - كريم الدبيس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

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