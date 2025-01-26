محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

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احتفالية الإسراء
احتفالية الإسراء والمعراج

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم، احتفالًا دينيًا نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية بمناسبة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد ناصر بمدينة بنها.
جاء الاحتفال بحضور الاستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، واللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والعقيد ا.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة واللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية.

بالإضافة إلى الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الازهرية والعقيد محمد عبد السلام مساعد المستشار العسكري والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.


بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة أكد فيها على أهمية هذه المناسبة العظيمة في حياة المسلمين، ودعا إلى الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن رحلة الإسراء والمعراج كانت مليئة بالأحداث المهمة والإعجازية، حيث أسرى رب العالمين بنبي الرحمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ومنه عرج إلى سدرة المنتهي في الحضرة الإلهية ليفيض علينا جميعًا برحمته وعظيم مغفرته.

ولفت إلى ضرورة استغلال تلك المناسبات العطرة للإستفادة من المعاني النبيلة والتأسي بأخلاق النبي في جميع معاملاتنا وحياتنا اليومية.


وتم تقديم ابتهالات قدمها الشيخ / محمد أبو سريع مبتهل بالاذاعة والتليفزيون،وقدم محافظ القليوبية، خلال الاحتفال التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري عامة وشعب القليوبية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكري الإسراء والمعراج والذي يتزامن مع عيد الشرطة و25 يناير مضيفًا أن هذه المناسبة العطرة نستلهم منها معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء داعين الله عز جل أن يعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار.


وأشاد المحافظ بدور الأوقاف في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم كافة الأنشطة الدينية والثقافية.


من جانبه، أكد رئيس الجامعة على أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة لنشر التسامح والوسطية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الأوقاف في هذا الصدد.
وفى نهاية الاحتفال، قدم المحافظ التهاني لأهالي القليوبية والشعب المصري بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يعم الأمن والأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

احتفالية الإسراء والمعراج

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ذكرى الاسراء والمعراج مديرية الأوقاف بالقليوبية مدير أمن القليوبية مناسبة الإسراء والمعراج ناصر الجيزاوي

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