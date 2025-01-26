السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر يشارك في احتفالية ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

شارك السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء الدكتور هشام الشيمي، عقب صلاة المغرب، مساء اليوم الأحد، في الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية أوقاف الأقصر، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج وذلك بمسجد السيد يوسف في منطقة الكرنك.

وشهد حضور فعاليات الاحتفالية كل من الشيخ علي صديق مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وعدد من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى عدد من أهالي الأقصر.

وشملت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم وتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، وخطبة للشيخ علي صديق مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر عن تلك الذكرى العطرة والدروس المستفادة منها والأخلاق الكريمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رحمة للعالمين.



ومن جانبه نقل السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، تهنئة السيد المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة لأهالي الأقصر بمناسبة ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الشعب المصري بالخير والبركات، وأن ينعم علي مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار والأمن والاستقرار.

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