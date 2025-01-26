وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جنيف

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد ٢٦ يناير إلى جنيف، وذلك لترأس الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان المقرر عقدها يوم الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير عبد العاطى، أيضا خلال زيارته إلى جنيف مع مديرى عدد من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التي تتخذ جنيف مقرًا لها، كما يشارك في جلسة حوارية "بمركز جنيف للسياسات الأمنية" لمناقشة الأزمات الإقليمية ورؤية مصر ازاءها.