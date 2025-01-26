ضبط مصنع عصائر بداخله عبوات فاسدة بالقليوبية

ضبطت إدارة مراقبه الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، مصنع للعصائر دون ترخيص، داخل مزرعة دواجن بناحية مركز طوخ، في محافظة القليوبية، وجرى التحفظ على المكان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية في بيان لها، اليوم، إن لجنة تفتيشية بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، شنت حملة على أحد مصانع العصائر الغير مرخصة المختبئة داخل إحدى مزارع الدواجن بطوخ.

أسفرت الحملة التي شارك فيها الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتورة عزة صابر مدير الإدارة الصحيه بطوخ، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية عن ضبط 307 كرتونه عصائر فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي وبها تغيرات بخواصها الطبيعية.

كما جرى ضبط 35 كجم سكر، وتبين أن التصنيع يتم بداخل مزرعة دواجن وجاري العرض على النيابة للنظر والتصرف في القضية.

ضبط عصائر فاسدة

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