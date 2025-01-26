ضبط مصنع عصائر بداخله عبوات فاسدة بالقليوبية

محافظات
ضبط عصائر فاسدة
ضبط عصائر فاسدة

ضبطت إدارة مراقبه الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، مصنع للعصائر دون ترخيص، داخل مزرعة دواجن بناحية مركز طوخ، في محافظة القليوبية، وجرى التحفظ على المكان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية في بيان لها، اليوم، إن لجنة تفتيشية بإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، شنت حملة على أحد مصانع العصائر الغير مرخصة المختبئة داخل إحدى مزارع الدواجن بطوخ.

أسفرت الحملة التي شارك فيها الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتورة عزة صابر مدير الإدارة الصحيه بطوخ، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية عن ضبط 307 كرتونه عصائر فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي وبها تغيرات بخواصها الطبيعية.

كما جرى ضبط 35 كجم سكر، وتبين أن التصنيع يتم بداخل مزرعة دواجن وجاري العرض على النيابة للنظر والتصرف في القضية.

ضبط عصائر فاسدة

FB_IMG_1737913624113
FB_IMG_1737913624113
FB_IMG_1737913621705
FB_IMG_1737913621705
FB_IMG_1737913619790
FB_IMG_1737913619790
FB_IMG_1737913617786
FB_IMG_1737913617786
إدارة مراقبة الأغذية الدكتور أسامه الشلقاني عصائر فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

سقوط أجزاء من عمارة سكنية على سيارات ببنها دون خسائر بشرية

انتهاء تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية الثلاثاء المقبل

مدير تعليم القليوبية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أمن القليوبية يكشف تفاصيل دفن شخص حي داخل مقابر القناطر

انطلاق 45 أتوبيس من قرية كفر الشوبك بشبين القناطر لمعرض الكتاب

ضبط كيانين تعليميين للنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ببنها
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

شاهد مباراة النصر والفتح بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 الفتح | دوري روشن السعودي 2024

وائل القباني: طرد أحمد توفيق غير صحيح.. وكولر أخطأ بمشاركة العش

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × الفتح Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

حركة "فتح": نرفض رفضًا قاطعًا محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم

معتصم سالم: بيراميدز قدم مباراة قوية أمام الأهلي والطرد أثر على النتيجة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024