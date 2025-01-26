صلوات تنصيب بطريرك إريتريا الجديد بمشاركة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أقباط وكنائس
بطريركًا لكنيسة التوحيد
بطريركًا لكنيسة التوحيد الأريترية

أقيمت في كاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة الإريترية أسمرة صباح اليوم صلوات تنصيب نيافة المطران أبونا باسيليوس بطريركًا لكنيسة التوحيد الأريترية، ليصبح بذلك البطريرك السادس لهذه الكنيسة الشقيقة التي تأسست عام 1977 من خلال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في صلوات التنصيب وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من مختلف الكنائس.

تكون الوفد القبطي من أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، حيث قدموا التهنئة لقداسة البطريرك الجديد باسم قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية.

الكنيسة الأرثوذكسية المطران أبونا باسيليوس بطريرك ا لكنيسة التوحيد الأريترية الوفد المشارك

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