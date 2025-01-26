ما هو الدعاء المستحب في ليلة الإسراء والمعراج؟

إسلاميات
ليلة
ليلة

ما هو الدعاء المستحب في ليلة الإسراء والمعراج؟..أدعية ليلة الإسراء والمعراج: كلمات من نور للتقرب إلى الله في ليلة الإسراء والمعراج.

 

إقرأ أيضًا..تعرف على فضل صيام 27 رجب وأفضل الأدعية المستحبة

أفضل أدعية الإسراء والمعراج رددها الآن 

الإسراء والمعراج تلك المعجزة الإلهية التي شهدت رحلة النبي محمد ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عروجه إلى السماء، تعدّ واحدة من أعظم الأحداث في الإسلام. 

يُستحب في هذه الليلة المباركة الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، حيث تُفتح أبواب الرحمة وتُجاب الدعوات. 

 

أفضل أدعية ليلة الإسراء والمعراج 

من أعظم الأدعية التي يُمكن ترديدها في هذه الليلة: 

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

 "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني". 

"اللهم إني أسألك خير الدعاء وخير العمل وخير الثواب، واغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين".

الإسراء والمعراج 

أدعية مباركه في ليلة الإسراء والمعراج 

 

✓ دعاء للتوفيق في الحياة ليلة الإسراء والمعراج:

اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليّ وتغفر لي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واجعلني ممن يرضون بقضائك ويحمدون نعمتك. 

 

✓ دعاء لقضاء الحاجات: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين.

  أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. 

 

فضل الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

 

 الدعاء في هذه الليلة مستحب لما لها من مكانة عظيمة، حيث يتذكر المسلمون ما شهدته من تجليات إلهية عظيمة.

 لذلك يُنصح بالإكثار من الأدعية التي تشمل طلب المغفرة، التوفيق،والرزق، مثل: 

 "اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري، لا إله إلا أنت". 

 "اللهم اجعلني شاكرًا لأنعمك، راضيًا بقضائك، ثابتًا على دينك".

 في هذه الليلة العظيمة، اجعل الدعاء رفيقك، وردد كلمات تقربك من الله، واستشعر عظمة هذه الرحلة التي توّجت برسائل إيمانية خالدة.

ادعية الاسراء والمعراج ادعية ليلة الاسراء والمعراج 27 رجب افضل ادعية الاسراء والمعراج افضل الادعية افضل الادعية المستحبة أفضل أدعية الأدعية المستحبة الإسراء والمعراج الاسراء الأقصى الادعية الدعاء والتضرع الدعاء المستحب الليلة المباركة المسجد الأقصى المسجد الحرام المسلمون المستحب فضل الدعاء فضل الأدعية فضل صيام لإسراء والمعراج ليلة الاسراء والمعراج ليلة الإسراء لليلة المباركة

مواد متعلقة

"المعجزة الإلهية ليلة الإسراء والمعراج "تعرف على الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

فضل صيام يوم الإسراء والمعراج 2025 وأفضل الأدعية في ليلة 27 رجب

الإسراء والمعراج سر إلهي بين السماء والأرض تعرف على المعجزة الإلهية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة النصر والفتح بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 الفتح | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × الفتح Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

في دقيقتين.. الأهلي يُعدل النتيجة بثنائية ربيعة وجراديسار أمام بيراميدز

عاجل- أول رد من التعليم على قرار إلغاء تدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية