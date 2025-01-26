ما هو الدعاء المستحب في ليلة الإسراء والمعراج؟..أدعية ليلة الإسراء والمعراج: كلمات من نور للتقرب إلى الله في ليلة الإسراء والمعراج.

أفضل أدعية الإسراء والمعراج رددها الآن

الإسراء والمعراج تلك المعجزة الإلهية التي شهدت رحلة النبي محمد ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عروجه إلى السماء، تعدّ واحدة من أعظم الأحداث في الإسلام.

يُستحب في هذه الليلة المباركة الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، حيث تُفتح أبواب الرحمة وتُجاب الدعوات.

أفضل أدعية ليلة الإسراء والمعراج

من أعظم الأدعية التي يُمكن ترديدها في هذه الليلة:

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني".

"اللهم إني أسألك خير الدعاء وخير العمل وخير الثواب، واغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين".

الإسراء والمعراج

أدعية مباركه في ليلة الإسراء والمعراج

✓ دعاء للتوفيق في الحياة ليلة الإسراء والمعراج:

اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليّ وتغفر لي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واجعلني ممن يرضون بقضائك ويحمدون نعمتك.

✓ دعاء لقضاء الحاجات: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين.

أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين.

فضل الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

الدعاء في هذه الليلة مستحب لما لها من مكانة عظيمة، حيث يتذكر المسلمون ما شهدته من تجليات إلهية عظيمة.

لذلك يُنصح بالإكثار من الأدعية التي تشمل طلب المغفرة، التوفيق،والرزق، مثل:

"اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري، لا إله إلا أنت".

"اللهم اجعلني شاكرًا لأنعمك، راضيًا بقضائك، ثابتًا على دينك".

في هذه الليلة العظيمة، اجعل الدعاء رفيقك، وردد كلمات تقربك من الله، واستشعر عظمة هذه الرحلة التي توّجت برسائل إيمانية خالدة.