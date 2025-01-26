أفضل ما يقرأ في ليلة الإسراء والمعراج؟ليلة الإسراء والمعراج 2025: ليلة مباركة مليئة بالرحمة والفضل الإلهي افضل أدعية ليلة الإسراء والمعراج تعرف على حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج وفضل الإسراء والمعراج.

تعرف على فضل ليله الاسراء والمعراج وقصتها

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام من مغرب يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، وتستمر حتى فجر الاثنين 27 يناير، حيث يتوجه المسلمون في أنحاء العالم بالعبادة والدعاء طلبًا للرحمة والمغفرة واستلهام البركات العظيمة لهذه الليلة المباركة.

تعرف على معجزة الإسراء والمعراج

تعد ليلة الإسراء والمعراج من أبرز الأحداث في السيرة النبوية، حيث أسرى الله بنبيه محمد ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السموات العلا.

وقد ورد ذكر هذا الحدث الجليل في القرآن الكريم بسورة الإسراء، حيث قال الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [الإسراء: 1].

الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

في هذه الليلة تتنوع العبادات الموصى بها، ومنها:

✓ الصيام: وهو مستحب لمن أراد تعظيم هذه الليلة المباركة.

✓ الدعاء: اغتنام الفرصة للدعاء والتقرب إلى الله.

✓ الصدقة: المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين.

✓ إصلاح ذات البين: السعي لتحقيق الخير والمصالحة بين الناس.

الإسراء والمعراج

حكم الصيام في ليلة الإسراء والمعراج الإفتاء المصرية تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم 27 رجب جائز ويُعدّ تعظيمًا لمعجزات النبي ﷺ وامتنانًا لنزول فريضة الصلاة خلال هذه الليلة المباركة.

أفضل الأدعية المباركة في ليلة الإسراء والمعراج

من تلك الأدعية:

"اللهم اجعلنا لك ذكارين، تقبل توبتنا، واغفر ذنوبنا، وأجب دعواتنا، وأصلح قلوبنا."

"اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وثبت قلوبنا على طاعتك."

"اللهم يا مسهل الشديد، ويا مليّن الحديد، أخرجنا من الضيق إلى أوسع الطريق."

و تعد ليلة الإسراء والمعراج ليلة مهمة ومباركة في الشريعة الإسلامية لأن في تلك الليلة غسل فيها أحزان النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن.

وفي الختام، تُعدّ الصلاة على النبي ﷺ خير ما نختم به الدعاء، راجين القبول والرضا من الله عز وجل.