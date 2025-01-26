أعرب رئيس فنلندا ألكسندر ستوب عن اعتقاده بأن حلف "الناتو" سيكون أقوى مع نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يرى إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف بحلول ذلك الوقت.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع المجلة الألمانية "شبيغل"، حيث أعرب عن تفاؤله بمستقبل حلف شمال الأطلسي.

وردا على سؤال حول كيف يرى "الناتو" بعد أربع سنوات من انتهاء ولاية ترامب، قال ستوب: "آمل أن نرى حينها حلفا أقوى، ناتو 3.0، لكنه بالتأكيد سيكون ناتو مع عضوية أمريكية، ولا أشك في ذلك للحظة".

وأكد أن الولايات المتحدة لن تنسحب من "الناتو" تحت قيادة ترامب، مشيرا إلى أن الحلف يخدم المصالح الأمريكية بشكل كبير.

وأضاف ستوب: "لا يوجد تحالف آخر يمكن للولايات المتحدة من خلاله تأمين مصالحها وأمنها في أوروبا بهذه الموثوقية وبتكلفة منخفضة. صدقوني، هذا الحساب مفيد للولايات المتحدة، بغض النظر عن مدى ارتفاع مساهمات الدول الأعضاء الأخرى في الناتو".

وتطرق ستوب إلى إمكانية انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، قائلا: "أنا متفائل بأن تحالفنا سوف يصبح أقوى خلال أربع سنوات، ربما تصبح أوكرانيا أيضا عضوا في منظمتنا بحلول ذلك الوقت".

وفي وقت سابق، اتهم زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي دول الغرب بالنفاق، والإجحاف في تعاملها مع أوكرانيا في مسألة عضويتها بحلف "الناتو".

وانتقد زيلينسكي واشنطن وبرلين اللتين برأيه خسرتا الحوار مع موسكو حول عضوية كييف في "الناتو".

وأوضح: "إنهم دائما يستشهدون بوجود اتفاقيات مع الروس في الماضي، ولكن لدي سؤال كأوكراني: لماذا فجأة تفاوضتم عنا دوننا؟ نحن بلد مستقل... أعتقد أن هذا سلوك غير عادل."

وقال: "مسألة "الناتو" تعتمد على الولايات المتحدة وموقف الرئيس. إذا كان ترامب مستعدا لرؤية أوكرانيا في "الناتو"، فسيوافق عليه الجميع، وإذا لم يكن الرئيس ترامب مستعدا لرؤيتنا في "الناتو"، فلن ننضم إليه".