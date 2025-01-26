الخليج يتغلّب على الأخدود بهدفين لهدف بالجولة الـ17 من دوري المحترفين





تغلّب فريق الخليج على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وسجل للخليج أولًا اللاعب صالح أبو الشامات عند الدقيقة "66"، وأضاف زميله اللاعب محمد شريف الهدف الثاني عند الدقيقة "69"، فيما سجل الأخدود هدفه الوحيد عن طريق لاعب الخليج خالد السميري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة "90+5".

وبهذا الفوز، رفع الخليج رصيده لـ 26 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الأخدود عند 15 نقطة في المركز الـ 13