عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE). وجاء هذا القرار بعد مطالبات من أولياء الأمور ومحامي الطلاب الذين رأوا أن هذا التعديل يضر بمسار التعليم الدولي الذي يتميز بمعايير ومناهج خاصة تختلف عن النظام المحلي.

القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

القرار القضائي: إلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

أعلن عمرو عبدالسلام، محامي طلاب الشهادات البريطانية المتضررين من هذا القرار، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية ويشمل الحكم طلاب الشهادات الدولية مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية واستند القرار القضائي إلى كون النظام الدولي له معاييره المستقلة التي يجب احترامها وعدم دمجها بمعايير النظام المحلي.