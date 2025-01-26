القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

تقارير وحوارات
القضاء الإداري يلغي
القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

 أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE). وجاء هذا القرار بعد مطالبات من أولياء الأمور ومحامي الطلاب الذين رأوا أن هذا التعديل يضر بمسار التعليم الدولي الذي يتميز بمعايير ومناهج خاصة تختلف عن النظام المحلي.

القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ 

القرار القضائي: إلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

أعلن عمرو عبدالسلام، محامي طلاب الشهادات البريطانية المتضررين من هذا القرار، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية ويشمل الحكم طلاب الشهادات الدولية مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية واستند القرار القضائي إلى كون النظام الدولي له معاييره المستقلة التي يجب احترامها وعدم دمجها بمعايير النظام المحلي.

 

 

إلغاء قرار وزير التعليم محكمة القضاء الإداري الشهادات الدولية في مصر الشهادة البريطانية IGCSE الدبلومة الأمريكية التعليم الدولي فى مصر تأثير القرارات الوزارية على التعليم اللغة العربية والتاريخ في الشهادات الدولية

مواد متعلقة

وزير التعليم: شيرين حمدي مستشارا للمعاهد القومية.. ومدحت هلال للتطوير الإداري

إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030"

وزارة التعليم: امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره

وظائف المدارس اليابانية 2025.. رابط التسجيل وآخر موعد للتقديم

الأكثر قراءة

شاهد مباراة النصر والفتح بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 الفتح | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × الفتح Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

عاجل- أول رد من التعليم على قرار إلغاء تدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية

في دقيقتين.. الأهلي يُعدل النتيجة بثنائية ربيعة وجراديسار أمام بيراميدز