التخصصات المطلوبة في المدارس اليابانية.. التقديم انطلق اليوم ولمدة شهر

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بوابة الفجر

تبدأ اليوم الأحد 26 يناير 2025، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في استقبال طلبات التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية وذلك لمدة شهر في عدد من التخصصات المطلوبة.

رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

يمكن التقديم للوظائف المتاحة والمعلن عنها في المدارس المصرية اليابانية، بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الرابط التالي، من هنا.

التخصصات المطلوبة في المدارس اليابانية


أولًا: الإدارة والإشراف

- مدير مدرسة
- وكيل مدرسة
- الإشراف الطلابي

ثانيًا: التدريس

- معلم رياض أطفال
- معلم (Math) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية
- معلم (Science) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية
- معلم لغة عربية (ابتدائي وإعدادي)
- معلم لغة إنجليزية (ابتدائي وإعدادي)
- معلم لغة فرنسية (إعدادي)
- معلم دراسات اجتماعية (ابتدائي وإعدادي)
- معلم تربية رياضية
- معلم تربية فنية
- معلم تربية موسيقية
- معلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"
- معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT)

ثالثًا: الأخصائيين والخدمات المساندة

- أخصائي نفسي
- أخصائي اجتماعي
- أمين مكتبة
- أمين معمل
- دعم فني

شروط وآلية التقديم

- يتم التقديم عبر استمارة إلكترونية تشمل البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية.
- تتضمن الاستمارة أسئلة لقياس قدرات القيادة والتعليم والابتكار لدى المتقدم.
- يخضع المتقدم لاختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

ويجب قراءة شروط التقديم المنشورة على الموقع الإلكتروني بدقة قبل التسجيل، كما أن عدم الالتزام بالشروط يؤدي إلى الاستبعاد النهائي من التقديم دون حق قانوني للمراجعة أو إعادة التسجيل.

ويسمح لكل متقدم بفرصة تسجيل واحدة فقط، مع ضرورة التأكد من صحة البريد الإلكتروني الشخصي لضمان التواصل.

موعد التعاقد

سيتم التعاقد مع بعض المتقدمين الذين يجتازون مراحل التقييم بنجاح بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

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