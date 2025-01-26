في دقيقتين.. الأهلي يُعدل النتيجة بثنائية ربيعة وجراديسار أمام بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تجرى الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقلص رامي ربيعة النتيجة برأسية في الدقيقة ٥٢ بينما أضاف جراديشار هدف التعادل الثاني في الدقيقة ٥٤.

رامي ربيعة افتتح الاهداف بهدف عكسي في الدقيقة ١٨ ليهدي التقدم لنادي بيراميدز في الشوط الأول.

بينما أضاف مصطفى فتحي هدف بيراميدز من ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني

ويبحث الفريقين حصد نقاط المباراة من أجل التأكيد على الصدراة لبيراميدز واستعادة الصدارة الغائبة للأعلي.

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واختار مارسيل كولر تشكيل فريقه للمواجهة والذي جاء كالتي:-

‎في حراسة المرمى: محمد الشناوي
‎في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش
‎في خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - كريم وليد
‎في خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - كريم الدبيس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة
 

أحداث الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

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