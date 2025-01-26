السبت.. “الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة كتاب "طوفان الأقصى.. مَنْ غيّر قواعد اللعبة؟"

أخبار مصر
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "طوفان الأقصى.. مَنْ غيّر قواعد اللعبة؟" للإعلامي والكاتب الصحفي حسين عبد الغني، الخامسة من مساء السبت 1 فبراير بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث.

يشارك في مناقشة الكتاب الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفي محمد خيال مدير تحرير جريدة "الشروق"، والباحث المتخصص في الملف الفلسطيني، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين.

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