الأهلي يكتسح الرياض بخماسية نظيفة في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الأهلي والرياض
الأهلي والرياض

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي الفوز بخماسية نظيفة على حساب نظيره فريق الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

الأهلي السعودي يتفوق بخماسية نظيفة على حساب الرياض

افتتح فريق الأهلي التسجيل في الدقيقة 4 من ركلة جزاء سجلها إيفان توني

حاول في الشوط الأول لاعبي الرياض إحراز هدف التعادل

شهد الشوط الثاني استحواذ كبير من جانب لاعبي الأهلي  وعقب مرور ساعة عزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 60 سجله زياد الجهني

txt

طلائع الجيش يسقط أمام فاركو ويتعادل سلبيًا في الدوري المصري

txt

يايسله يعلن تشكيل أهلي جدة لمواجهة الرياض

نجح فريق الأهلي في إحراز الهدف الثالث عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 63

حصل لاعبي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 72 واحرز  إيفان توني الهدف الرابع

انفرد لاعبي الأهلي بالمباراة واحرزوا الهدف الخامس في الدقيقة 88 عن طريق رياض محرز

الفوز يرفع رصيد الأهلي إلي النقطة 32 في المركز الخامس ويتجمد رصيد الرياض عند النقطة 25 في المركز الثامن

Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد مباراة النصر والفتح بث مباشر مجانا.. مباراة النصر 🇸🇦 و🇸🇦 الفتح | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والفتح اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × الفتح Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل- القضاء الإداري يلغي قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

في دقيقتين.. الأهلي يُعدل النتيجة بثنائية ربيعة وجراديسار أمام بيراميدز

عاجل- أول رد من التعليم على قرار إلغاء تدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية