الأهلي يكتسح الرياض بخماسية نظيفة في دوري روشن السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي الفوز بخماسية نظيفة على حساب نظيره فريق الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

الأهلي السعودي يتفوق بخماسية نظيفة على حساب الرياض

افتتح فريق الأهلي التسجيل في الدقيقة 4 من ركلة جزاء سجلها إيفان توني

حاول في الشوط الأول لاعبي الرياض إحراز هدف التعادل

شهد الشوط الثاني استحواذ كبير من جانب لاعبي الأهلي وعقب مرور ساعة عزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 60 سجله زياد الجهني

نجح فريق الأهلي في إحراز الهدف الثالث عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 63

حصل لاعبي الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 72 واحرز إيفان توني الهدف الرابع

انفرد لاعبي الأهلي بالمباراة واحرزوا الهدف الخامس في الدقيقة 88 عن طريق رياض محرز

الفوز يرفع رصيد الأهلي إلي النقطة 32 في المركز الخامس ويتجمد رصيد الرياض عند النقطة 25 في المركز الثامن