مواقيت الصلاة 1 رمضان بجميع المحافظات والمدن المصرية

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يترقب المسلمون في مختلف المحافظات المصرية بداية شهر رمضان المبارك، والذي يوافق الأول من شهر مارس المقبل 2025،

مواقيت الصلاة 1 رمضان بجميع المحافظات والمدن المصرية

نشرت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة 1 رمضان بجميع المحافظات والمدن المصرية، وذلك على النحو التالي:


مواقيت الصلاة بالقاهرة 
الفجر: 4:54 ص.
الشروق: 6:21 ص.
الظهر: 12:7 م.
العصر: 3:25 م.
المغرب: 5:54 م.
العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة بالإسكندرية
الفجر: 4:59 ص.
الشروق: 6:27 ص.
الظهر: 12:12 م.
العصر: 3:30 م.
المغرب: 5:58 م.
العشاء: 7:17 م.

مواقيت الصلاة طنطا 
الفجر: 4:55 ص.
الشروق: 6:22 ص.
الظهر: 12:8 م.
العصر: 3:26 م.
المغرب: 5:55 م.
العشاء: 7:12 م.

مواقيت الصلاة المنصورة
الفجر: 4:54 ص.
الشروق: 6:21 ص.
الظهر: 12:7 م.
العصر: 3:24 م.
المغرب: 5:53 م.
العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة الزقازيق 
الفجر: 4:53 ص.
الشروق: 6:20 ص.
الظهر: 12:6 م.
العصر: 3:24 م.
المغرب: 5:53 م.
العشاء: 7:10 م.

مواقيت الصلاة أسيوط 
الفجر: 4:55 ص.
الشروق: 6:19 ص.
الظهر: 12:8 م.
العصر: 3:27 م.
المغرب: 5:56 م.
العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة سوهاج 
الفجر: 4:53 ص.
الشروق: 6:17 ص.
الظهر: 12:5 م.
العصر: 3:25 م.
المغرب: 5:55 م.
العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة بني سويف 
الفجر: 4:55 ص.
الشروق: 6:21 ص.
الظهر: 12:8 م.
العصر: 3:27 م.
المغرب: 5:55 م.
العشاء: 7:12 م.

مواقيت الصلاة المنيا 
الفجر: 4:57 ص.
الشروق: 6:22 ص.
الظهر: 12:9 م.
العصر: 3:29 م.
المغرب: 5:57 م.
العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة قناة 
الفجر: 4:49 ص.
الشروق: 6:13 ص.
الظهر: 12:1 م.
العصر: 3:22 م.
المغرب: 5:51 م.
العشاء: 7:5 م.

مواقيت الصلاة أسوان 
الفجر: 4:48 ص.
الشروق: 6:10 ص.
الظهر: 12:1 م.
العصر: 3:22 م.
المغرب: 5:51 م.
العشاء: 7:4 م.

مواقيت الصلاة مطروح 
الفجر: 5:10 ص.
الشروق: 6:38 ص.
الظهر: 12:23 م.
العصر: 3:41 م.
المغرب: 6:9 م.
العشاء: 7:28 م.

مواقيت الصلاة الغردقة 
الفجر: 4:45 ص.
الشروق: 6:9 ص.
الظهر: 11:57 ص.
العصر: 3:17 م.
المغرب: 5:46 م.
العشاء: 7:1 م.

مواقيت الصلاة الخارجة 
الفجر: 4:59 ص.
الشروق: 6:22 ص.
الظهر: 12:11 م.
العصر: 3:32 م.
المغرب: 6:1 م.
العشاء: 7:15 م.

مواقيت الصلاة الإسماعيلية 
الفجر: 4:50 ص.
الشروق: 6:17 ص.
الظهر: 12:3 م.
العصر: 3:21 م.
المغرب: 5:50 م.
العشاء: 7:7 م.

مواقيت الصلاة دمياط 
الفجر: 4:52 ص.
الشروق: 6:20 ص.
الظهر: 12:5 م.
العصر: 3:22 م.
المغرب: 5:51 م.
العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة السلوم 
الفجر: 5:18 ص.
الشروق: 6:46 ص.
الظهر: 12:32 م.
العصر: 3:49 م.
المغرب: 6:17 م.
العشاء: 7:36 م.

مواقيت الصلاة نويبع 
الفجر: 4:41 ص.
الشروق: 6:7 ص.
الظهر: 11:54 ص.
العصر: 3:12 م.
المغرب: 5:41 م.
العشاء: 6:58 م.

مواقيت الصلاة حلايب
الفجر: 4:34 ص.
الشروق: 5:54 ص.
الظهر: 11:46 ص.
العصر: 3:7 م.
المغرب: 5:37 م.
العشاء: 6:49 م.

مواقيت الصلاة شرم الشيخ 
الفجر: 4:43 ص.
الشروق: 6:7 ص.
الظهر: 11:55 ص.
العصر: 3:14 م.
المغرب: 5:43 م.
العشاء: 6:59 م.

مواقيت الصلاة الفيوم
الفجر: 4:56 ص.
الشروق: 6:22 ص.
الظهر: 12:9 م.
العصر: 3:28 م.
المغرب: 5:56 م.
العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة 6 أكتوبر 
الفجر: 4:56 ص.
الشروق: 6:22 ص.
الظهر: 12:9 م.
العصر: 3:27 م.
المغرب: 5:55 م.
العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة كفر الشيخ 
الفجر: 4:55 ص.
الشروق: 6:23 ص.
الظهر: 12:9 م.
العصر: 3:26 م.
المغرب: 5:55 م.
العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة طابا 
الفجر: 4:42 ص.
الشروق: 6:8 ص.
الظهر: 11:55 ص.
العصر: 3:13 م.
المغرب: 5:42 م.
العشاء: 6:59 م.

مواقيت الصلاة الطور 
الفجر: 4:45 ص.
الشروق: 6:10 ص.
الظهر: 11:58 ص.
العصر: 3:17 م.
المغرب: 5:46 م.
العشاء: 7:2 م.

مواقيت الصلاة دهب 
الفجر: 4:42 ص.
الشروق: 6:7 ص.
الظهر: 11:54 ص.
العصر: 3:13 م.
المغرب: 5:42 م.
العشاء: 6:58 م.

مواقيت الصلاة القصير 
الفجر: 4:43 ص.
الشروق: 6:6 ص.
الظهر: 11:55 ص.
العصر: 3:15 م.
المغرب: 5:44 م.
العشاء: 6:59 م.

مواقيت الصلاة رأس غارب
الفجر: 4:46 ص.
الشروق: 6:11 ص.
الظهر: 11:59 ص.
العصر: 3:18 م.
المغرب: 5:47 م.
العشاء: 7:3 م.

مواقيت الصلاة برنيس 
الفجر: 4:38 ص.
الشروق: 6:0 ص.
الظهر: 11:50 ص.
العصر: 3:11 م.
المغرب: 5:41 م.
العشاء: 6:54 م.

مواقيت الصلاة سفاجا
الفجر: 4:44 ص.
الشروق: 6:8 ص.
الظهر: 11:57 ص.
العصر: 3:16 م.
المغرب: 5:45 م.
العشاء: 7:0 م.

مواقيت الصلاة مرسى علم 
الفجر: 4:41 ص.
الشروق: 6:3 ص.
الظهر: 11:53 ص.
العصر: 3:13 م.
المغرب: 5:43 م.
العشاء: 6:56 م.

مواقيت الصلاة شلاتين
الفجر: 4:38 ص.
الشورق: 5:59 ص.
الظهر: 11:50 ص.
العصر: 3:11 م.
المغرب: 5:41 م.
العشاء: 6:54 م.

مواقيت الصلاة سيدي براني
الفجر: 5:15 ص.
الشروق: 6:43 ص.
الظهر: 12:29 م.
العصر: 3:46 م.
المغرب: 6:14 م.
العشاء: 7:33 م.

مواقيت الصلاة الضبعة
الفجر: 5:5 ص.
الشروق: 6:33 ص.
الظهر: 12:18 م.
العصر: 3:36 م.
المغرب: 6:5 م.
العشاء: 7:23 م.

مواقيت الصلاة العلمين
الفجر: 5:3 ص.
الشروق: 6:31 ص.
الظهر: 12:16 م.
العصر: 3:34 م.
المغرب: 6:3 م.
العشاء: 7:21 م.

مواقيت الصلاة واحة سيوة 
الفجر: 5:17 ص.
الشروق: 6:43 ص.
الظهر: 12:30 م.
العصر: 3:49 م.
المغرب: 6:18 م.
العشاء: 7:34 م.

مواقيت الصلاة الداخلة
الفجر: 5:4 ص.
الشروق: 6:27 ص.
الظهر: 12:17 م.
العصر: 3:37 م.
المغرب: 6:6 م.
العشاء: 7:20 م.

مواقيت الصلاة الفرافرة
الفجر: 5:8 ص.
الشروق: 6:32 ص.
الظهر: 12:20 م.
العصر: 3:40 م.
المغرب: 6:9 م.
العشاء: 7:24 م.

مواقيت الصلاة البويطي
الفجر: 5:4 ص.
الشروق: 6:29 ص.
الظهر: 12:16 م.
العصر: 3:36 م.
المغرب: 6:4 م.
العشاء: 7:20 م.

مواقيت الصلاة باريس
الفجر: 4:58 ص.
الشروق: 6:20 ص.
الظهر: 12:10 م.
العصر: 3:31 م.
المغرب: 6:1 م.
العشاء: 7:14 م.

مواقيت الصلاة المحلة الكبرى
الفجر: 4:55 ص.
الشروق: 6:23 ص.
الظهر: 12:8 م.
العصر: 3:26 م.
المعرب: 5:55 م.
العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة الحمام
الفجر: 5:2 ص.
الشروق: 6:29 ص.
الظهر: 12:15 م.
العصر: 3:32 م.
المغرب: 6:1 م.
العشاء: 7:19 م.

مواقيت الصلاة نجع حمادي
الفجر: 4:51 ص.
الشروق: 6:14 ص.
الظهر: 12:3 م.
العصر: 3:24 م.
المغرب: 5:53 م.
العشاء: 7:7 م.

مواقيت الصلاة بورسعيد
الفجر: 4:50 ص.
الشروق: 6:17 ص.
الظهر: 12:3 م.
العصر: 3:21 م.
المغرب: 5:49 م.
العشاء: 7:7 م.

مواقيت الصلاة السويس
الفجر: 4:49 ص.
الشروق: 6:16 ص.
الظهر: 12:2 م.
العصر: 3:20 م.
المغرب: 5:49 م.
العشاء: 7:6 م.

مواقيت الصلاة العريش
الفجر: 4:44 ص.
الشروق: 6:11 ص.
الظهر: 11:57 ص.
العصر: 3:15 م.
المغرب: 5:43 م.
العشاء: 7:1 م.

مواقيت الصلاة دمنهور
الفجر: 4:57 ص.
الشروق: 6:25 ص.
الظهر: 12:10 م.
العصر: 3:28 م.
المغرب: 5:57 م.
العشاء: 7:15 م.

مواقيت الصلاة إدفو
الفجر: 4:49 ص.
الشروق: 6:11 ص.
الظهر: 12:1 م.
العصر: 3:22 م.
المغرب: 5:51 م.
العشاء: 7:5 م.

مواقيت الصلاة إسنا
الفجر: 4:50 ص.
الشروق: 6:13 ص.
الظهر: 12:2 م.
العصر: 3:23 م.
المغرب: 5:52 م.
العشاء: 7:6 م.

مواقيت الصلاة الأقصر
الفجر: 4:49 ص.
الشروق: 6:12 ص.
الظهر: 12:2 م.
العصر: 3:22 م.
المغرب: 5:51 م.
العشاء: 7:5 م.

مواقيت الصلاة القاهرة الجديدة
الفجر: 4:54 ص.
الشروق: 6:20 ص.
الظهر: 12:7 م.
العصر: 3:25 م.
المغرب: 5:53 م.
العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة توشكى
الفجر: 4:54 ص.
الشروق: 6:16 ص.
الظهر: 12:7 م.
العصر: 3:28 م.
المغرب: 5:58 م.
العشاء: 7:10 م.

مواقيت الصلاة الدلنجات
الفجر: 4:57 ص.
الشروق: 6:24 ص.
الظهر: 12:10 م.
العصر: 3:28 م.
المغرب: 5:56 م.
العشاء: 7:14 م.

مواقيت الصلاة كاترين
الفجر: 4:44 ص.
الشروق: 6:9 ص.
الظهر: 11:56 ص.
العصر: 3:16 م.
المغرب: 5:44 م.
العشاء: 7:0 م.

مواقيت الصلاة السادات
الفجر: 4:57 ص.
الشروق: 6:24 ص.
الظهر: 12:10 م.
العصر: 3:28 م.
المغرب: 5:57 م.
العشاء: 7:14 م.

مواقيت الصلاة 15 مايو
الفجر: 4:54 ص.
الشروق: 6:20 ص.
الظهر: 12:7 م.
العصر: 3:25 م.
المغرب: 5:54 م.
العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة الصالحية الجديدة
الفجر: 4:52 ص.
الشروق: 6:19 ص.
الظهر: 12:5 م.
العصر: 3:22 م.
المغرب: 5:51 م.
العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة العاشر من رمضان
الفجر: 4:52 ص.
الشروق: 6:19 ص.
الظهر: 12:5 م.
العصر: 3:23 م.
المغرب: 5:52 م.
العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة العاصمة الإدارية
الفجر: 4:52 ص.
الشروق: 6:18 ص.
الظهر: 12:5 م.
العصر: 3:23 م.
المغرب: 5:52 م.
العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة العبور
الفجر: 4:53 ص.
الشروق: 6:20 ص.
الظهر: 12:6 م.
العصر: 3:24 م.
المغرب: 5:53 م.
العشاء: 7:10 م.

مواقيت الصلاة الفشن الجديدة
الفجر: 4:57 ص.
الشروق: 6:22 ص.
الظهر: 12:10 م.
العصر: 3:29 م.
المغرب: 5:57 م.
العشاء: 7:14 م.

مواقيت الصلاة المنصورة الجديدة
الفجر: 4:54 ص.
الشروق: 6:21 ص.
الظهر: 12:7 م.
العصر: 3:24 م.
المغرب: 5:53 م.
العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة النوبارية الجديدة
الفجر: 4:59 ص.
الشروق: 6:26 ص.
الظهر: 12:12 م.
العصر: 3:30 م.
المغرب: 5:58 م.
العشاء: 7:16 م.

مواقيت الصلاة بدر
الفجر: 4:52 ص.
الشروق: 6:19 ص.
الظهر: 12:5 م.
العصر: 3:23 م.
المغرب: 5:52 م.
العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة بني مزار الجديدة
الفجر: 4:56 ص.
الشروق: 6:21 ص.
الظهر: 12:8 م.
العصر: 3:28 م.
المغرب: 5:56 م.
العشاء: 7:12 م.

مواقيت الصلاة بورسعيد الجديدة "سلام"
الفجر: 4:49 ص.
الشروق: 6:16 ص.
الظهر: 12:2 م.
العصر: 3:19 م.
المغرب: 5:48 م.
العشاء: 7:6 م.

مواقيت الصلاة بئر العبد الجديدة
الفجر: 4:47 ص.
الشروق: 6:15 ص.
الظهر: 12:0 م.
العصر: 3:18 م.
المغرب: 5:47 م.
العشاء: 7:5 م.

مواقيت الصلاة توشكى الجديدة
الفجر: 4:54 ص.
الشروق: 6:15 ص.
الظهر: 12:6 م.
العصر: 3:27 م.
المغرب: 5:57 م.
العشاء: 7:10 م.

مواقيت الصلاة حدائق العاصمة
الفجر: 4:52 ص.
الشروق: 6:18 ص.
الظهر: 12:5 م.
العصر: 3:23 م.
المغرب: 5:51 م.
العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة رشيد الجديدة
الفجر: 4:58 ص.
الشروق: 6:25 ص.
الظهر: 12:11 م.
العصر: 3:28 م.
المغرب: 5:57 م.
العشاء: 7:15 م.

مواقيت الصلاة رفح الجديدة
الفجر: 4:42 ص.
الشروق: 6:10 ص.
الظهر: 11:56 ص.
العصر: 3:13 م.
المغرب: 5:42 م.
العشاء: 7:0 م.

مواقيت الصلاة سفنكس الجديدة
الفجر: 4:56 ص.
الشروق: 6:23 ص.
الظهر: 12:9 م.
العصر: 3:27 م.
المغرب: 5:56 م.
العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة شرق العوينات 
الفجر: 5:5 ص.
الشروق: 6:26 ص.
الظهر: 12:17 م.
العصر: 3:39 م.
المغرب: 6:9 م.
العشاء: 7:21 م.

مواقيت الصلاة غرب النوبارية
الفجر: 5:1 ص.
الشروق: 6:28 ص.
الظهر: 12:14 م.
العصر: 3:31 م.
المغرب: 6:0 م.
العشاء: 7:18 م.

رمضان موعد رمضان دار الافتاء البحوث الفلكية هيئة المساحة مواقيت الصلاة

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