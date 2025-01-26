يترقب المسلمون في مختلف المحافظات المصرية بداية شهر رمضان المبارك، والذي يوافق الأول من شهر مارس المقبل 2025،

مواقيت الصلاة 1 رمضان بجميع المحافظات والمدن المصرية

نشرت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة 1 رمضان بجميع المحافظات والمدن المصرية، وذلك على النحو التالي:



مواقيت الصلاة بالقاهرة

الفجر: 4:54 ص.

الشروق: 6:21 ص.

الظهر: 12:7 م.

العصر: 3:25 م.

المغرب: 5:54 م.

العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة بالإسكندرية

الفجر: 4:59 ص.

الشروق: 6:27 ص.

الظهر: 12:12 م.

العصر: 3:30 م.

المغرب: 5:58 م.

العشاء: 7:17 م.

مواقيت الصلاة طنطا

الفجر: 4:55 ص.

الشروق: 6:22 ص.

الظهر: 12:8 م.

العصر: 3:26 م.

المغرب: 5:55 م.

العشاء: 7:12 م.

مواقيت الصلاة المنصورة

الفجر: 4:54 ص.

الشروق: 6:21 ص.

الظهر: 12:7 م.

العصر: 3:24 م.

المغرب: 5:53 م.

العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة الزقازيق

الفجر: 4:53 ص.

الشروق: 6:20 ص.

الظهر: 12:6 م.

العصر: 3:24 م.

المغرب: 5:53 م.

العشاء: 7:10 م.

مواقيت الصلاة أسيوط

الفجر: 4:55 ص.

الشروق: 6:19 ص.

الظهر: 12:8 م.

العصر: 3:27 م.

المغرب: 5:56 م.

العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة سوهاج

الفجر: 4:53 ص.

الشروق: 6:17 ص.

الظهر: 12:5 م.

العصر: 3:25 م.

المغرب: 5:55 م.

العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة بني سويف

الفجر: 4:55 ص.

الشروق: 6:21 ص.

الظهر: 12:8 م.

العصر: 3:27 م.

المغرب: 5:55 م.

العشاء: 7:12 م.

مواقيت الصلاة المنيا

الفجر: 4:57 ص.

الشروق: 6:22 ص.

الظهر: 12:9 م.

العصر: 3:29 م.

المغرب: 5:57 م.

العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة قناة

الفجر: 4:49 ص.

الشروق: 6:13 ص.

الظهر: 12:1 م.

العصر: 3:22 م.

المغرب: 5:51 م.

العشاء: 7:5 م.

مواقيت الصلاة أسوان

الفجر: 4:48 ص.

الشروق: 6:10 ص.

الظهر: 12:1 م.

العصر: 3:22 م.

المغرب: 5:51 م.

العشاء: 7:4 م.

مواقيت الصلاة مطروح

الفجر: 5:10 ص.

الشروق: 6:38 ص.

الظهر: 12:23 م.

العصر: 3:41 م.

المغرب: 6:9 م.

العشاء: 7:28 م.

مواقيت الصلاة الغردقة

الفجر: 4:45 ص.

الشروق: 6:9 ص.

الظهر: 11:57 ص.

العصر: 3:17 م.

المغرب: 5:46 م.

العشاء: 7:1 م.

مواقيت الصلاة الخارجة

الفجر: 4:59 ص.

الشروق: 6:22 ص.

الظهر: 12:11 م.

العصر: 3:32 م.

المغرب: 6:1 م.

العشاء: 7:15 م.

مواقيت الصلاة الإسماعيلية

الفجر: 4:50 ص.

الشروق: 6:17 ص.

الظهر: 12:3 م.

العصر: 3:21 م.

المغرب: 5:50 م.

العشاء: 7:7 م.

مواقيت الصلاة دمياط

الفجر: 4:52 ص.

الشروق: 6:20 ص.

الظهر: 12:5 م.

العصر: 3:22 م.

المغرب: 5:51 م.

العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة السلوم

الفجر: 5:18 ص.

الشروق: 6:46 ص.

الظهر: 12:32 م.

العصر: 3:49 م.

المغرب: 6:17 م.

العشاء: 7:36 م.

مواقيت الصلاة نويبع

الفجر: 4:41 ص.

الشروق: 6:7 ص.

الظهر: 11:54 ص.

العصر: 3:12 م.

المغرب: 5:41 م.

العشاء: 6:58 م.

مواقيت الصلاة حلايب

الفجر: 4:34 ص.

الشروق: 5:54 ص.

الظهر: 11:46 ص.

العصر: 3:7 م.

المغرب: 5:37 م.

العشاء: 6:49 م.

مواقيت الصلاة شرم الشيخ

الفجر: 4:43 ص.

الشروق: 6:7 ص.

الظهر: 11:55 ص.

العصر: 3:14 م.

المغرب: 5:43 م.

العشاء: 6:59 م.

مواقيت الصلاة الفيوم

الفجر: 4:56 ص.

الشروق: 6:22 ص.

الظهر: 12:9 م.

العصر: 3:28 م.

المغرب: 5:56 م.

العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة 6 أكتوبر

الفجر: 4:56 ص.

الشروق: 6:22 ص.

الظهر: 12:9 م.

العصر: 3:27 م.

المغرب: 5:55 م.

العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة كفر الشيخ

الفجر: 4:55 ص.

الشروق: 6:23 ص.

الظهر: 12:9 م.

العصر: 3:26 م.

المغرب: 5:55 م.

العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة طابا

الفجر: 4:42 ص.

الشروق: 6:8 ص.

الظهر: 11:55 ص.

العصر: 3:13 م.

المغرب: 5:42 م.

العشاء: 6:59 م.

مواقيت الصلاة الطور

الفجر: 4:45 ص.

الشروق: 6:10 ص.

الظهر: 11:58 ص.

العصر: 3:17 م.

المغرب: 5:46 م.

العشاء: 7:2 م.

مواقيت الصلاة دهب

الفجر: 4:42 ص.

الشروق: 6:7 ص.

الظهر: 11:54 ص.

العصر: 3:13 م.

المغرب: 5:42 م.

العشاء: 6:58 م.

مواقيت الصلاة القصير

الفجر: 4:43 ص.

الشروق: 6:6 ص.

الظهر: 11:55 ص.

العصر: 3:15 م.

المغرب: 5:44 م.

العشاء: 6:59 م.

مواقيت الصلاة رأس غارب

الفجر: 4:46 ص.

الشروق: 6:11 ص.

الظهر: 11:59 ص.

العصر: 3:18 م.

المغرب: 5:47 م.

العشاء: 7:3 م.

مواقيت الصلاة برنيس

الفجر: 4:38 ص.

الشروق: 6:0 ص.

الظهر: 11:50 ص.

العصر: 3:11 م.

المغرب: 5:41 م.

العشاء: 6:54 م.

مواقيت الصلاة سفاجا

الفجر: 4:44 ص.

الشروق: 6:8 ص.

الظهر: 11:57 ص.

العصر: 3:16 م.

المغرب: 5:45 م.

العشاء: 7:0 م.

مواقيت الصلاة مرسى علم

الفجر: 4:41 ص.

الشروق: 6:3 ص.

الظهر: 11:53 ص.

العصر: 3:13 م.

المغرب: 5:43 م.

العشاء: 6:56 م.

مواقيت الصلاة شلاتين

الفجر: 4:38 ص.

الشورق: 5:59 ص.

الظهر: 11:50 ص.

العصر: 3:11 م.

المغرب: 5:41 م.

العشاء: 6:54 م.

مواقيت الصلاة سيدي براني

الفجر: 5:15 ص.

الشروق: 6:43 ص.

الظهر: 12:29 م.

العصر: 3:46 م.

المغرب: 6:14 م.

العشاء: 7:33 م.

مواقيت الصلاة الضبعة

الفجر: 5:5 ص.

الشروق: 6:33 ص.

الظهر: 12:18 م.

العصر: 3:36 م.

المغرب: 6:5 م.

العشاء: 7:23 م.

مواقيت الصلاة العلمين

الفجر: 5:3 ص.

الشروق: 6:31 ص.

الظهر: 12:16 م.

العصر: 3:34 م.

المغرب: 6:3 م.

العشاء: 7:21 م.

مواقيت الصلاة واحة سيوة

الفجر: 5:17 ص.

الشروق: 6:43 ص.

الظهر: 12:30 م.

العصر: 3:49 م.

المغرب: 6:18 م.

العشاء: 7:34 م.

مواقيت الصلاة الداخلة

الفجر: 5:4 ص.

الشروق: 6:27 ص.

الظهر: 12:17 م.

العصر: 3:37 م.

المغرب: 6:6 م.

العشاء: 7:20 م.

مواقيت الصلاة الفرافرة

الفجر: 5:8 ص.

الشروق: 6:32 ص.

الظهر: 12:20 م.

العصر: 3:40 م.

المغرب: 6:9 م.

العشاء: 7:24 م.

مواقيت الصلاة البويطي

الفجر: 5:4 ص.

الشروق: 6:29 ص.

الظهر: 12:16 م.

العصر: 3:36 م.

المغرب: 6:4 م.

العشاء: 7:20 م.

مواقيت الصلاة باريس

الفجر: 4:58 ص.

الشروق: 6:20 ص.

الظهر: 12:10 م.

العصر: 3:31 م.

المغرب: 6:1 م.

العشاء: 7:14 م.

مواقيت الصلاة المحلة الكبرى

الفجر: 4:55 ص.

الشروق: 6:23 ص.

الظهر: 12:8 م.

العصر: 3:26 م.

المعرب: 5:55 م.

العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة الحمام

الفجر: 5:2 ص.

الشروق: 6:29 ص.

الظهر: 12:15 م.

العصر: 3:32 م.

المغرب: 6:1 م.

العشاء: 7:19 م.

مواقيت الصلاة نجع حمادي

الفجر: 4:51 ص.

الشروق: 6:14 ص.

الظهر: 12:3 م.

العصر: 3:24 م.

المغرب: 5:53 م.

العشاء: 7:7 م.

مواقيت الصلاة بورسعيد

الفجر: 4:50 ص.

الشروق: 6:17 ص.

الظهر: 12:3 م.

العصر: 3:21 م.

المغرب: 5:49 م.

العشاء: 7:7 م.

مواقيت الصلاة السويس

الفجر: 4:49 ص.

الشروق: 6:16 ص.

الظهر: 12:2 م.

العصر: 3:20 م.

المغرب: 5:49 م.

العشاء: 7:6 م.

مواقيت الصلاة العريش

الفجر: 4:44 ص.

الشروق: 6:11 ص.

الظهر: 11:57 ص.

العصر: 3:15 م.

المغرب: 5:43 م.

العشاء: 7:1 م.

مواقيت الصلاة دمنهور

الفجر: 4:57 ص.

الشروق: 6:25 ص.

الظهر: 12:10 م.

العصر: 3:28 م.

المغرب: 5:57 م.

العشاء: 7:15 م.

مواقيت الصلاة إدفو

الفجر: 4:49 ص.

الشروق: 6:11 ص.

الظهر: 12:1 م.

العصر: 3:22 م.

المغرب: 5:51 م.

العشاء: 7:5 م.

مواقيت الصلاة إسنا

الفجر: 4:50 ص.

الشروق: 6:13 ص.

الظهر: 12:2 م.

العصر: 3:23 م.

المغرب: 5:52 م.

العشاء: 7:6 م.

مواقيت الصلاة الأقصر

الفجر: 4:49 ص.

الشروق: 6:12 ص.

الظهر: 12:2 م.

العصر: 3:22 م.

المغرب: 5:51 م.

العشاء: 7:5 م.

مواقيت الصلاة القاهرة الجديدة

الفجر: 4:54 ص.

الشروق: 6:20 ص.

الظهر: 12:7 م.

العصر: 3:25 م.

المغرب: 5:53 م.

العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة توشكى

الفجر: 4:54 ص.

الشروق: 6:16 ص.

الظهر: 12:7 م.

العصر: 3:28 م.

المغرب: 5:58 م.

العشاء: 7:10 م.

مواقيت الصلاة الدلنجات

الفجر: 4:57 ص.

الشروق: 6:24 ص.

الظهر: 12:10 م.

العصر: 3:28 م.

المغرب: 5:56 م.

العشاء: 7:14 م.

مواقيت الصلاة كاترين

الفجر: 4:44 ص.

الشروق: 6:9 ص.

الظهر: 11:56 ص.

العصر: 3:16 م.

المغرب: 5:44 م.

العشاء: 7:0 م.

مواقيت الصلاة السادات

الفجر: 4:57 ص.

الشروق: 6:24 ص.

الظهر: 12:10 م.

العصر: 3:28 م.

المغرب: 5:57 م.

العشاء: 7:14 م.

مواقيت الصلاة 15 مايو

الفجر: 4:54 ص.

الشروق: 6:20 ص.

الظهر: 12:7 م.

العصر: 3:25 م.

المغرب: 5:54 م.

العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة الصالحية الجديدة

الفجر: 4:52 ص.

الشروق: 6:19 ص.

الظهر: 12:5 م.

العصر: 3:22 م.

المغرب: 5:51 م.

العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة العاشر من رمضان

الفجر: 4:52 ص.

الشروق: 6:19 ص.

الظهر: 12:5 م.

العصر: 3:23 م.

المغرب: 5:52 م.

العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة العاصمة الإدارية

الفجر: 4:52 ص.

الشروق: 6:18 ص.

الظهر: 12:5 م.

العصر: 3:23 م.

المغرب: 5:52 م.

العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة العبور

الفجر: 4:53 ص.

الشروق: 6:20 ص.

الظهر: 12:6 م.

العصر: 3:24 م.

المغرب: 5:53 م.

العشاء: 7:10 م.

مواقيت الصلاة الفشن الجديدة

الفجر: 4:57 ص.

الشروق: 6:22 ص.

الظهر: 12:10 م.

العصر: 3:29 م.

المغرب: 5:57 م.

العشاء: 7:14 م.

مواقيت الصلاة المنصورة الجديدة

الفجر: 4:54 ص.

الشروق: 6:21 ص.

الظهر: 12:7 م.

العصر: 3:24 م.

المغرب: 5:53 م.

العشاء: 7:11 م.

مواقيت الصلاة النوبارية الجديدة

الفجر: 4:59 ص.

الشروق: 6:26 ص.

الظهر: 12:12 م.

العصر: 3:30 م.

المغرب: 5:58 م.

العشاء: 7:16 م.

مواقيت الصلاة بدر

الفجر: 4:52 ص.

الشروق: 6:19 ص.

الظهر: 12:5 م.

العصر: 3:23 م.

المغرب: 5:52 م.

العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة بني مزار الجديدة

الفجر: 4:56 ص.

الشروق: 6:21 ص.

الظهر: 12:8 م.

العصر: 3:28 م.

المغرب: 5:56 م.

العشاء: 7:12 م.

مواقيت الصلاة بورسعيد الجديدة "سلام"

الفجر: 4:49 ص.

الشروق: 6:16 ص.

الظهر: 12:2 م.

العصر: 3:19 م.

المغرب: 5:48 م.

العشاء: 7:6 م.

مواقيت الصلاة بئر العبد الجديدة

الفجر: 4:47 ص.

الشروق: 6:15 ص.

الظهر: 12:0 م.

العصر: 3:18 م.

المغرب: 5:47 م.

العشاء: 7:5 م.

مواقيت الصلاة توشكى الجديدة

الفجر: 4:54 ص.

الشروق: 6:15 ص.

الظهر: 12:6 م.

العصر: 3:27 م.

المغرب: 5:57 م.

العشاء: 7:10 م.

مواقيت الصلاة حدائق العاصمة

الفجر: 4:52 ص.

الشروق: 6:18 ص.

الظهر: 12:5 م.

العصر: 3:23 م.

المغرب: 5:51 م.

العشاء: 7:9 م.

مواقيت الصلاة رشيد الجديدة

الفجر: 4:58 ص.

الشروق: 6:25 ص.

الظهر: 12:11 م.

العصر: 3:28 م.

المغرب: 5:57 م.

العشاء: 7:15 م.

مواقيت الصلاة رفح الجديدة

الفجر: 4:42 ص.

الشروق: 6:10 ص.

الظهر: 11:56 ص.

العصر: 3:13 م.

المغرب: 5:42 م.

العشاء: 7:0 م.

مواقيت الصلاة سفنكس الجديدة

الفجر: 4:56 ص.

الشروق: 6:23 ص.

الظهر: 12:9 م.

العصر: 3:27 م.

المغرب: 5:56 م.

العشاء: 7:13 م.

مواقيت الصلاة شرق العوينات

الفجر: 5:5 ص.

الشروق: 6:26 ص.

الظهر: 12:17 م.

العصر: 3:39 م.

المغرب: 6:9 م.

العشاء: 7:21 م.

مواقيت الصلاة غرب النوبارية

الفجر: 5:1 ص.

الشروق: 6:28 ص.

الظهر: 12:14 م.

العصر: 3:31 م.

المغرب: 6:0 م.

العشاء: 7:18 م.