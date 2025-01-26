مباحث سنورس بالفيوم.. تضبط "مسجل شقى خطر بحوزته مخدر الحشيش وآيس قبل ترويجها

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مديرية أمن الفيوم
مديرية أمن الفيوم

ألقت مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، القبض على مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة، من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، باحدي الشوارع الجانبية، بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحُرر محضر بالواقعة وجارى عرضة على النيابة العامة لتولى التحقيق.


تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، يفيد ورود معلومات من المصادر السرية بقيام مسجل خطر بحيازة كمية من المخدرات، والقيام بالترويج لها بإحدى الشوارع الجانبية بدائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد حمدي معاون مباحث القسم من القبض على المتهم «احمد.م»وشهرته فطيرة، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدرات الحشيش ومخدر الايس أثناء محاولته ترويجها، ومبلغ مالى وهاتف محمول وتبين أنه له معلومات جنائيه، وسبق القبض عليه في قضايا جنائية أخرى «ترويج مخدرات وسرقة» وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الاتجار في المخدرات.

 

 

 

 

 

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