غدًا..جناح الأزهر بمعرض الكتاب يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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ندوة..احتفالية الأزهر
ندوة..احتفالية الأزهر بذكرى الإسراء والمعراج

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، غدًا الاثنين، احتفالية كبرى بمناسبة "ذكرى الإسراء والمعراج"، حيث تقام ندوة علمية يحاضر فيها عدد من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهم: الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة والإعلامي بالإذاعة  سعد المطعني، وتعد هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على أهمية هذه الذكرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ومعانيها العميقة في تعزيز الروح الإيمانية.

كما ينظم جناح الأزهر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض التي تحيي هذه الذكرى العطرة، حيث تشمل فعاليات ثقافية ودينية تهدف إلى زيادة الوعي لدى الزوار حول الأحداث المباركة التي جرت في ليلة الإسراء والمعراج، وما تحمله من رسائل عظيمة للأمة الإسلامية، وتعد هذه الفعاليات جزءًا من الجهود المستمرة لجناح الأزهر في تقديم فعاليات هادفة تعزز من القيم الدينية والثقافية للمجتمع..

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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