في أجواء مفعمة بالإيمان والخشوع.. أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

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احتفالات الإسراء
احتفالات الإسراء والمعراج

 نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، مساء الأحد، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بمسجد أبو العباس المرسي بمنطقة الجمرك، عقب صلاة المغرب. 

وتأتي هذه الفعالية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي أكد على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة في مختلف المحافظات، لإبراز قيمتها الروحية والإنسانية في نفوس المسلمين.

مشاركة قيادات رفيعة المستوى

وشهدت الاحتفالية حضورًا مميزًا لعدد من القيادات التنفيذية والدينية، وعلى رأسهم الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة ومسؤول الدعوة الإلكترونية، إلى جانب نخبة من أئمة وخطباء المساجد وقيادات تنفيذية بارزة بالمحافظة.

استحضار معاني الرحلة المباركة

 وأكد الدكتور عاصم قبيصي أهمية إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، مشيرًا إلى أن مديرية الأوقاف تنظم فعاليات متنوعة بهذه المناسبة في مختلف مساجد الإسكندرية.

 وأضاف "قبيصي" أن الاحتفالات تشمل جلسات ذكر، ابتهالات دينية، واستعراضًا لجوانب السيرة النبوية، بهدف تعريف المجتمع بالدروس المستفادة من هذه الرحلة المباركة وتعزيز القيم الروحية والتربوية.

غرس القيم وتعزيز الانتماء الديني

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى عابرة، بل تُعد فرصة لترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة في نفوس الشباب والأطفال، مؤكدًا على دور هذه الفعاليات في تعزيز الهوية الإسلامية والانتماء الديني.

رسالة محبة وسلام

وأشار قبيصي إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الاحتفالات إلى نشر قيم التسامح، المحبة، والتعاون بين أفراد المجتمع، لافتًا إلى أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل رسائل عظيمة تدعو إلى التأمل والعمل بروح الأخوة الإنسانية.

أجواء مفعمة بالإيمان

واختتمت الفعالية بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، إلى جانب ابتهالات دينية قدمها نخبة من الأئمة، وسط أجواء روحانية زادت الحضور خشوعًا وتضرعًا، ما جعل المناسبة محطة للتأمل واستحضار المعاني العميقة لهذه الرحلة المباركة.

 

 

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