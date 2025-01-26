محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

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احتفالات الإسراء
احتفالات الإسراء

 

 

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج الذي نظمته مديرية الأوقاف بالإسكندرية، في مسجد المرسي أبو العباس. وذلك بحضور فضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقدم الفريق أحمد خالد التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبري الفريدة التي اختص بها الله عز وجلنبيه محمد صلي الله عليه وسلم، سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر وعلى شعوب الأمـتين العربيـة والإسلامية بالتقدم والرخاء.

وبدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم تسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من تلك الذكرى العطرة، حيث الحديث عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأهمية الاستفادة منها في حياتنا اليومية، والاقتداء بخلق وسنة سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين.

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