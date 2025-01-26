رسميًا.. الاتحاد السكندري يوافق على انتقال نجمه إلى النصر الليبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وافق مجلس  إدارة نادى الاتحاد  السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على العرض المالى المقدم من نادى النصر الليبى لشراء الغانى بنيامين بواتنج.

وبذلك ينتقل بواتنج رسميًا إلى النصر الليبى.

ويدرس طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى السيرة الذاتية لأكثر من لاعب تمهيدًا للانضمام للاتحاد السكندرى خلال انتقالات يناير الحالية.

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والجدير أن الاتحاد السكندرى نجح في ضم 3 صفقات خلال انتقالات يناير الحالية وهم شكرى نجيب، يوسف أسامه نبيه، محمود علاء.

ورحل من الاتحاد السكندرى خلال انتقالات يناير الحالية عبد الرحمن جبنه وبنيامين بواتنج للنصر الليبى.
 

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