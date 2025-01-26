محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

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محافظ الفيوم يشهد
محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعر

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، عقب صلاة العشاء.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، وفضيلة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، والأستاذ محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وعدد من الأئمة والدعاة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ أشرف شعبان، ثم ابتهالات وأدعية دينية لفضيلة المبتهل الشيخ رمضان معوض، ثم كلمة لفضيلة الدكتور محمود الشيمي، أوضح فيها الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدًا على ضرورة التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة، فى جميع أمور حياتنا.

ومن جانبه، قدم محافظ الفيوم، التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري وأهالى محافظة الفيوم، بهذه المناسبة الطيبة، ذكرى الإسراء والمعراج، والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن تلك المناسبة تُمثل آية من آيات الله التي ﻻ تُعد وﻻ تحصى، وعلينا أن نستلهم منها المعاني والقيم النبيلة والإثابة وحسن الجزاء، والتأسي بأخلاق النبى صلي الله عليه وسلم فى جميع معاملاتنا وفى حياتنا اليومية.

وأكد المحافظ، على ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب، والتفاني والإخلاص فى العمل، حتى نُحقق لمصرنا الحبيبة نهضتها التى نسعى إليها، داعيًا الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

 

 

 

 

 

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