محافظ الفيوم يشارك في احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ناصر الكبير

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، التي أُقيمت بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم عقب صلاة العشاء.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

كما شارك فضيلة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، والأئمة والدعاة.

بدأت الفعالية بتلاوة مباركة من القرآن الكريم قدمها فضيلة الشيخ أشرف شعبان، تلتها ابتهالات وأدعية دينية ألقاها فضيلة المبتهل الشيخ رمضان معوض. وألقى فضيلة الدكتور محمود الشيمي كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدًا أهمية الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شتى مناحي الحياة.

وفي كلمته خلال الاحتفال، قدم محافظ الفيوم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري وأهالي المحافظة بهذه المناسبة المباركة، التي تواكبت مع الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. وأوضح المحافظ أن ذكرى الإسراء والمعراج تُعد إحدى الآيات العظيمة التي تحمل دروسًا في الإيمان والعمل الصالح، مشددًا على ضرورة استلهام القيم النبيلة من هذه المناسبة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أهمية التكاتف والعمل بإخلاص لتحقيق التنمية والنهضة التي تسعى إليها مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختُتمت الاحتفالية بتوجيه الدعوات إلى الله أن يعم الخير والسلام كافة أرجاء مصر، وأن تكون ذكرى الإسراء والمعراج حافزًا للمزيد من العطاء والعمل المخلص.