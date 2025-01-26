ترامب يعلن عزم إدارته فرض عقوبات على كولومبيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض عقوبات على كولومبيا بسبب رفضها استقبال طائرات نقل من الولايات المتحدة تحمل مواطنين كولومبيين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على منصة "تروث" أن قرار الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو منع الطائرات من الهبوط "يعرض الأمن القومي والنظام العام في الولايات المتحدة للخطر ولذلك وجهت إدارتي باتخاذ التدابير العاجلة والحاسمة التالية على الفور".

وأضاف أن الرسوم الجمركية البالغة 25% على البضائع القادمة من كولومبيا سترتفع إلى 50% خلال أسبوع.

وأمر أيضا بفرض عقوبات على تأشيرات الدخول ضد مسؤولي الحكومة الكولومبية و"مؤيديها"، بما في ذلك أفراد عائلاتهم.

وأشار إلى أن جميع المواطنين الكولومبيين على الحدود مع الولايات المتحدة سيخضعون الآن لفحص مكثف.

وشدد على ضرورة فرض عقوبات مالية على كولومبيا أيضا.

وأكد أن "هذه الإجراءات ليست سوى البداية"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية" بقبول المواطنين المرحلين من الولايات المتحدة.