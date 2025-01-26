أوقاف الإسكندرية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج في مسجد أبو العباس

أقيمت مديرية أوقاف الإسكندرية مساء اليوم الأحد حفلا بمناسبة ليلة الأسراء والمعراج في مسجد المرسي أبو العباس.

وشهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج الذي نظمته مديرية الأوقاف بالإسكندرية، في مسجد المرسي أبو العباس. وذلك بحضور فضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقدم الفريق أحمد خالد التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبري الفريدة التي اختص بها الله _عز وجل_نبيه محمد صلي الله عليه وسلم. سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر وعلى شعوب الأمـتين العربيـة والإسلامية بالتقدم والرخاء.

وبدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم تسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من تلك الذكرى العطرة، حيث الحديث عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وأهمية الاستفادة منها في حياتنا اليومية، والاقتداء بخلق وسنة سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين.

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