وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية العقادة بمركز فايد

الكشف على 1048 مواطنًا من خلال 6 عيادات تخصصية على مدار يومين

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية على تفقد سير وانتظام العمل بالقافلة الطبية المجانية بقرية العقادة بفايد فى أول أيامها، يرافقها النائب سامي سليم عضو مجلس النواب والدكتورة بثينة بركات مدير إدارة القوافل العلاجية وإلتقت مع فريق الطاقم الطبي، وإطمأنت على إنتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بالإسماعيلية لقرية العقادة التابعة لإدارة فايد الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت 1048 مواطن على مدار يومي 25 و26 يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي المترددين عليها في اليوم الأول 553 مواطن بينما استقبلت القافلة في يومها الثاني 495 مواطن من خلال 6 عيادات تخصصية الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

يأتى ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 223 مواطنًا بعيادة الباطنة، 155مواطنًا بالجراحة، 60 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 85 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 297 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 61 حالةً، بينما استقبلت عدد 50 حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 112 حالة، وعدد 6 حالات بوحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.