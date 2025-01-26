نقيب المهندسين: نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

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طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين

أعرب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن رفضه واستيائه الشديد من التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي تناولت فكرة تهجير الفلسطينيين إلى كل من مصر والأردن.

 ووصف النبراوي هذه التصريحات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءً على سيادة الدول العربية، مؤكدًا أنها تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد النبراوي أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة تتعلق بحقوق أصيلة لشعب تحت الاحتلال، مشددًا على ضرورة تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة في العودة إلى أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة، وليس التهجير القسري الذي يمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. 

كما اعتبر هذه التصريحات تجاهلًا واضحًا للقرارات الدولية التي تكفل حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأشار النبراوي إلى دعمه الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية الرافض منذ البداية لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، ومساندتها الثابتة لحقوق الفلسطينيين. 

ودعا جميع القوى الوطنية والعربية إلى التكاتف لمواجهة مثل هذه الأطروحات ودعم نضال الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة.

وطالب النبراوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سياساته العدوانية، بدلًا من دعم مقترحات تزيد من تعقيد الأزمة وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.

وختم النبراوي بتأكيده على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية، مشددًا على أن محاولات تصفيتها أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني تمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

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