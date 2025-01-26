مصطفي محمد يسجل ويقود نانت للتعادل أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
مصطفى محمد
مصطفى محمد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مواجهة نانت وأولمبيك ليون، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لابوجوار، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة أولمبيك ليون ونانت في

أحرز ليون هدفه عن طريق الغاني أرنست نوواما في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من نيكولاس تاليافيكو.

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وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90، نجح المهاجم المصري البديل مصطفي محمد في تسجيل هدف التعادل لصالح نانت، من صناعة متقنة من زميله موسيس سيمون.

وبتلك النتيجة، يحتل أولمبيك ليون المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بينما يأتي نانت في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

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