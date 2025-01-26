للمرة الرابعة.. محمد رجب وأيتن عامر يجتمعان في "الحلانجي"

يواصل أبطال مسلسل “الحلانجي” بطولة الفنان محمد رجب، تصوير مشاهدها استعدادًا لعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

وتتعاون الفنانة أيتن عامر من خلال “الحلانجي” مع الفنان محمد رجب للمرة الرابعة، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا، خاصة أن هذا الثنائي لديه جماهيرية كبيرة من الأعمال السابقة لديهما.

ويجسد الفنان طارق صبري خلال أحداث العمل شخصية ضابط، يحاول القبض على محمد رجب، وتتوالي الأحداث والصراعات بينهما.

تفاصيل مسلسل “الحلانجي”

مسلسل "الحلانجي" بطولة كل من محمد رجب، محمود قابيل، دانا الحلبي، محمد لطفي، عبير صبري، آيتن عامر، المؤلف محمود حمدان، المخرج معتز حسام، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل “الحلانجي” في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.