بإطلالة فضية لامعة.. نجوى كرم تبهر جمهورها في حفل العاصمة العمانية مسقط

الفجر الفني
نجوى كرم
نجوى كرم

اشعلت الفنانة نجوي كرم المسرح خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في العاصمة العمانية مسقط مؤخرا.

نجوى كرم تبهر جمهورها في حفل العاصمة العمانية مسقط

وخطفت نجوى كرم انظار جمهورها عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، بعدما شاركت صورا من حفلها في العاصمة العمانية مسقط مؤخرا.

تفاصيل حفل نجوي كرم في العاصمة العمانية مسقط

وأطلت نجوى كرم في الحفل بفستان فضي لامع، وحازت إطلالتها إعجاب جمهورها، حمل الحفل الكثير من الأحداث المبهجة، وسط تفاعل الجمهور، وعلى أنغام موسيقى أغنياتها المتنوعة التي تشتهر بها، والتي تنوعت بين الرومانسية، والمواويل، والدبكة.

اخر اعمال نجوى كرم

وكان اخر اعمال نجوى كرم هو ألبوما غنائيا يحمل عنوان "كاريزما"، وضم الألبوم 7 أغنيات ومنها: "زعلك صعب، بحبك حب، وإني اشتقتلو، 10 دقائق، مغرومة بحالي، كاريزما".

كما تواصل أغنية "يلعن البعد" لـ نجوى كرم، تصدرها على منصات الاستماع والموسيقى، حيث حققت مشاهدات هائلة وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور. 

كلمات أغنية "يلعن البعد"

"يلعن البعد كلمات، متوعد ضمك ضمة كسر فيها ضلوعك، اقطع أنفاسك تا بكيك وشوف دموعك، حتى تتعلم شو يعني منك تحرمني يي، وتحرم تبعد عن حضني وتتطول برجوعك، يلعن البعد، يلعن الجفا، وفراق البيهد الحيل، عـ بعدك أنا ببقى مش أنا، وبحس بخنقة وبويل، أنا ما بهدد لما بشتاق بقول وبفعل، اوعك شي مرة تبعد عني وتجربني يي، بيقتلني غيابك وحياتك أنا ما بتحمل، يلعن البعد، يلعن الجفا، وفراق البيهد الحيل، بعدك أنا ببقى مش أنا، وبحس بخنقة وبويل".

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