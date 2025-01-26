المفتي يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى "الإسراء والمعراج"

تقدم الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (حفظه الله ورعاه)، بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج".

وأكد المفتي أنَّ هذه الذِّكرى العطرة تأتي لتعيد إلى الأمة الإسلامية معاني الإيمان الراسخ والثبات على الحق، في مواجهة التحديات التي تمر بها، مشيرًا إلى أنَّ الإسراء والمعراج تظلُّ لحظةً مفصلية في التاريخ الإسلامي، تحمل في طياتها العديد من الدروس والعبر.

وتوجه المفتي إلى الله تعالى بالدعاء أن يحفظ فخامة السيد الرئيس، وأن يحفظ مصرنا الغالية تحت قيادته الحكيمة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق فخامته لما فيه خير البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.