الأزهر يحتفل بذكرى الاسراء والمعراج في معرض الكتاب الدولي

الأزهر يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج في معرض الكتاب في إطار مشاركته السنوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الأزهر يحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج في معرض الكتاب الدولي تفاصيل

يحتفل الأزهر الشريف غدًا، الإثنين، بذكرى الإسراء والمعراج من خلال فعالية مميزة تتضمن ندوة علمية كبرى.

تأتي هذه الفعالية في الدورة السادسة والخمسين للمعرض، الذي يُعقد تحت شعار "الثقافة حياة".

ندوة علمية بحضور كبار العلماء الأزهر يحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

كما تشهد الاحتفالية حضور نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف، حيث يُلقي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، محاضرة عن الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج، فيما يناقش الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أبعاد هذه الرحلة المباركة ومعانيها الروحية.

تُدار الندوة من قبل الإعلامي سعد المطعني، وتُعد فرصة للتعمق في الفهم الديني والروحي لهذه المناسبة التي تحمل قيمًا إنسانية ودروسًا خالدة.

أنشطة وفعاليات متنوعة إلى جانب الندوة الأزهر يحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

يُنظم جناح الأزهر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والدينية.

تشمل هذه الأنشطة عروضًا تعليمية وتوعوية، إلى جانب ندوات تناقش القضايا الدينية والثقافية المعاصرة.

كما يقدم الجناح مساحة مخصصة للأطفال لتعلم الخط العربي والتعرف على القيم الإسلامية من خلال أنشطة ترفيهية وتعليمية، مما يجذب الزوار من مختلف الفئات العمرية.

الإسراء والمعراج

تفاصيل مشاركة الأزهر في معرض الكتاب الدولي

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض القاهرة للكتاب هذا العام للمرة التاسعة على التوالي، حيث يقدم جناحه، الواقع في قاعة التراث رقم (4)، نموذجًا حيًا لمسؤولية الأزهر الدعوية والتعليمية.

يمتد الجناح على مساحة ألف متر، ويضم عدة أركان تشمل:

✓ ركن الفتوى: لتقديم الاستشارات الدينية مباشرة للزوار.

✓ ركن المخطوطات: لاستعراض التراث الإسلامي النفيس.

✓ قاعة الندوات: التي تستضيف نقاشات حول قضايا الفكر الإسلامي المعاصر.

رسالة الأزهر في ذكرى المعراج

تهدف هذه الفعاليات إلى إبراز رسالة الأزهر في نشر الفكر الوسطي، وتأكيد دور الثقافة والدين في بناء المجتمعات.

تسلط الاحتفالية الضوء على القيم الروحية والدينية التي تحملها ليلة الإسراء والمعراج، لتكون دعوة متجددة للتأمل والتقرب إلى الله.