"رحلة الإيمان وتثبيت العقيدة" تعرف على أهمية ليلة الإسراء والمعراج ومكانة رسول الله ليلة الإسراء والمعراج: رحلة الإيمان والتجدد الروحي.

تعرف على أهمية ليلة الإسراء والمعراج للمسليمن

ليلة الإسراء والمعراج هي إحدى أعظم الليالي المباركة التي يحتفي بها المسلمون، إذ تحمل ذكرى الرحلة الإعجازية التي أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

في تلك الليلة المباركة، انتقل النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماوات العلى حيث سدرة المنتهى، قبل أن يعود إلى مكة المكرمة في نفس الليلة، في معجزة عظيمة تؤكد قدرة الله وعظمته.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج هذا العام مع غروب شمس يوم الأحد، الموافق 27 رجب 1446 هجريًا (26 يناير 2025).

تحظى هذه المناسبة باهتمام واسع في العالم الإسلامي، حيث يحرص المسلمون على إحيائها بالعبادات والطاعات التي تقرّبهم من الله تعالى.

أفضل الأعمال في هذه الليلة المباركة

أوضح الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذه الليلة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الإيمان والعمل الصالح.

ومن الأعمال المستحبة التي يمكن القيام بها:

1. الذكر وقراءة القرآن الكريم: فرصة للتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني هذه الرحلة الإيمانية.

2. الصلاة وقيام الليل: أداء ركعتين في هذه الليلة يمثل رحلة روحانية تعزز العلاقة مع الله.

3. الصيام: يستحب صيام نهار هذه الليلة للتقرب من الله وتطهير النفس.

4. الدعاء والاستغفار: فرصة للدعاء وطلب المغفرة، واستغلال هذه الليلة لتحقيق الأمنيات.

5. صلة الرحم والتصدق: زيارة الأهل وتقديم الصدقات للمحتاجين تعكس روح التكافل التي يدعو إليها الإسلام.

الإسراء والمعراج

الرد على المشككين في المعجزة رحله الاسراء والمعراج

رغم عظمة ليلة الإسراء والمعراج، تظهر بين الحين والآخر تساؤلات حول وقوعها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن هذه المعجزة مثبتة بالقرآن والسنة، مشيرًا إلى قوله تعالى:

"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى".

وأضاف أن المعجزة ليست مجرد تكريم للنبي، بل درس للأمة بأكملها، حيث فُرضت الصلاة كركن أساسي من أركان الإسلام، لتكون رحلة يومية لتجديد الإيمان واليقين بالله.