النصر يهزم الفتح بثلاثية في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز النصر 3-1 على ضيفه الفتح، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

سجل النصر أولًا بهدف عكسي عبر مروان سعدان مدافع الفتح في الدقيقة 41، ثم أضاف محمد سيماكان الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57.

وقلص مراد باتنا الفارق للفتح في الدقيقة 72، قبل أن ينهي كريستيانو رونالدو آمال الفريق الضيف في تعديل النتيجة حين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

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وبات رونالدو ثالث أفضل هدافي النصر في دوري المحترفين السعودي بوصوله إلى 63 هدفًا، متفوّقًا على أندرسون تاليسكا (62)، إذ يأتي خلف عبدالرزاق حمدلله (77) ومحمد السهلاوي (103).

ورفع فريق المدرب ستيفانو بيولي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفتح عند تسع نقاط في المركز 18 والأخير.

النصر والفتح

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