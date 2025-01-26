بمشاركة رونالدو.. النصر يكتسح الفتح بثلاثية في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر والفتح

وبدأت صافرة انطلاق مباراة النصر والفتح برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل ساديو ماني الهدف الأول للنصر ولكن تم الغاؤه للتسلل وعاد رونالدو بأول أهداف النصر في الدقيقة 38 وتم الغاؤه للتسلل أيضا.

وسجل سعدان هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 41 ليكون أول أهداف النصر وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل سيماكان الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 57 صنع جابرييل وعاد باتنا بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

وسجل رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 87 صنعه له ماني وعاد رونالدو بهدف رابع ولكن تم الغاؤه في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/1.
 

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